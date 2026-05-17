Ральф Шумахер: «Нынешний путь должен привести «Ф-1» к ДВС. Чемпионату не нужно быть движущей силой гибридов»

Ральф Шумахер считает, что «Ф-1» нужно вернуться к ДВС.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер высказался о ситуации с моторами в «Ф-1».

«Нынешний путь должен привести нас обратно к двигателям внутреннего сгорания. Преимущества очевидны: машины станут легче, быстрее и – более того – проще в понимании.

[С нынешними моторами] проблемы возникали с самого начала, болиды иногда просто глохли. Батарея разряжалась быстрее ожидаемого. Из-за возникавшей разницы в скорости происходили серьезные инциденты и так далее. Это говорит о том, что, как мне кажется, нужно обратить внимание на саму суть спорта.

Инновации – это все хорошо, пока это можно контролировать и, более того, пока в них есть смысл. И не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения полезности для автопромышленности. «Формуле-1» не нужно быть движущей силой гибридов. Эти двигатели и батареи стали настолько лучше, что автопроизводители теперь могут сами этим заняться», – сказал Ральф.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Именно. Ф1 - это не тестовый полигон, а уникальный спорт. Тесты гражданских технологий - лишь опция, нужная далеко не всем, кстати, как и дорожная Феррари.
Оказывается Ральф иногда и правильные вещи говорит
