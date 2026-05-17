Экипаж Ферстаппена продолжает лидировать в «24 часах Нюрбургринга»

Экипаж Ферстаппена сохраняет лидерство на «Нюрбургринге» за 6 часов до финиша.

Экипаж №3 команды «Винвард» («Мерседес» GT3; пилоты – Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья) продолжает удерживать первое место в «24 часах Нюрбургринга» после ночной фазы гонки.

Вторую строчку занимает экипаж №80 («Мерседес» GT3; пилоты – Маро Энгель, Максим Мартин, Фабиан Шиллер, Лука Штольц), на третьем месте идет экипаж №84 («Ламборгини», Huracan GT3; пилоты – Мирко Бортолотти, Лука Энгстлер, Патрик Нидерхаузер).  

На данный момент находящий за рулем Ферстаппен опережает второе место на 13 секунд, третье – на 5 минут.  

Самые яркие соперники Ферстаппена на «Северной петле»: россияне, звезда дрифта и президент «Тойоты»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Второй мерс с Марко Энгеле конечно очень силен. Напарники Макса глотали пыль. Пропускали на прямой, а потом тот отрывался в тьму. 16+сек. Тока желтый все нивелировал. Если бы не желтые флаги вообще бы отстали небось. В какой то момент после Ауера Хункаделья отыграл 10 сек и после несколько раз было, теже 16 сек до 3 к моменту смены Макса. Поначалу скинул на скилл Даниеля, мол может и тот экипаж накосячили. Как то после большого разрыва удавалось сократить и даже на 1ое выходить. А нет. Это все желтые. А еще второй мерс круто обгонял круговых и улетал. Но что странно, наш экипаж круговые почти блочили. Перед вторым мерсом расступались аки море перед мойсеем, а перед машиной №3 не торопились. Помню эту Супру синию, вообще не торопилась пропускать. Второй мерс №80 пропустил и тот улетел, а нас заблочил. Хотел что бы и его как тот Бмв z8 кажется, в зад ударил который другой бмв не пропускал. Или наши парни не могут так жеско прорыватся.

Но потом сел Босс. И после пыль глотал №80 Энгеле. Это кста говорят тот кто усомнился в круге или машине Макса в прошлом году. Макс показателен. Даже когда на прямой не пропустил Энгеле, втиснувшись меж двух машин, чуть не столкнувшись. Но не столкнулись. Это то чего не хватало экипажу Макса до него. Какой то жесткости. Могли порой догнать и даже плестись позади. Но редко выходили вперед, чаще сами пропускали. Даже на старте. Прямо справа двое прошли когда Гунон застрял перед другим. Омг. Макс бы не позволил.

Макс традиционно прилип к заду другой машины, характерное с ф1 явление, езда впритык)) Да, потом оторвался. Кому как, люди разные, кто то скучал. А мне интрресно было. На удивление интересно было смотреть, следить. На фоне. Не только за Максом но и экипажем. Макс очевидно скиловее, что не удивительно. Жестче. Но и второй мерс на удивление оч, Оч сильны. Как кто то заметил, отрывы для суточной гонки ничтожные. В ф1 лидер наверное на час бы оторвался. Но, желтые флаги. Они как то нивелирует разницу.

Макс алга💪🤗🥰
Ваш экипаж?
Ну да, Макс так гнал, что загнал подвеску)) слишком скакал на бетоне в Каруселе) Может небольшое рациональное зерно в этом и есть, что все же это гонки на выносливость в первую очередь и постоянно атаковать на грани чревато, но в данном случае это хейтерство чистой воды. Если б они на круг всех опережали, можно было бы понять претензии, но у них очень близкая борьба со вторым Мерсом, чтобы аккуратничать. Просто не повезло. Будет больше мотивации продолжать дело.
Ночью 2 мерса не раз менялись местами, пока не пришел Макс, хотя и напарники были вполне на уровне :)
Тем не менее, отрыв для суточной гонки ничтожный, любая нестандартная ситуация может всё изменить.
Ваш ник напомнил мне ужасное дежавю. Ситуация аналогичная))))))))))
Не знаю, что там Маро Энгель ставил под сомнение своими словами, но в течение последнего часа Макс ставил под сомнение самого Энгеля как гонщика.
А тебе лишь бы похейтить Макса как обычно
тут походу каждый круговой это окон
О нет, и Логан сошёл! Две главные потери подряд 😥
Притоплю теперь за сарай БМВ.
Интересно, он был один в своей категории и ему нужно было просто финишировать для победы?)
Нет, там 7 заявок было.
Аж в гран туризмо захотелось поиграть)
Надеюсь Макс будет финишировать
Не. Скорее всего финишировать будет тот, кто стартовал. Макс закончит свой стинт, когда останется 4 часа и скорее всего просто два других типа проедут каждый по 14 кругов
Макс создаёт отрыв а его напарники все сливают
афигеть там щас моментик был)))
