Экипаж Ферстаппена продолжает лидировать в «24 часах Нюрбургринга»

Экипаж Ферстаппена сохраняет лидерство на «Нюрбургринге» за 6 часов до финиша.

Экипаж №3 команды «Винвард» («Мерседес» GT3; пилоты – Макс Ферстаппен , Лукас Ауэр, Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья) продолжает удерживать первое место в «24 часах Нюрбургринга» после ночной фазы гонки. Вторую строчку занимает экипаж №80 («Мерседес » GT3; пилоты – Маро Энгель, Максим Мартин, Фабиан Шиллер, Лука Штольц), на третьем месте идет экипаж №84 («Ламборгини », Huracan GT3; пилоты – Мирко Бортолотти, Лука Энгстлер, Патрик Нидерхаузер). На данный момент находящий за рулем Ферстаппен опережает второе место на 13 секунд, третье – на 5 минут.


