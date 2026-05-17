Экипаж Ферстаппена продолжает лидировать в «24 часах Нюрбургринга»
Экипаж Ферстаппена сохраняет лидерство на «Нюрбургринге» за 6 часов до финиша.
Экипаж №3 команды «Винвард» («Мерседес» GT3; пилоты – Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон, Даниэль Хункаделья) продолжает удерживать первое место в «24 часах Нюрбургринга» после ночной фазы гонки.
Вторую строчку занимает экипаж №80 («Мерседес» GT3; пилоты – Маро Энгель, Максим Мартин, Фабиан Шиллер, Лука Штольц), на третьем месте идет экипаж №84 («Ламборгини», Huracan GT3; пилоты – Мирко Бортолотти, Лука Энгстлер, Патрик Нидерхаузер).
На данный момент находящий за рулем Ферстаппен опережает второе место на 13 секунд, третье – на 5 минут.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Но потом сел Босс. И после пыль глотал №80 Энгеле. Это кста говорят тот кто усомнился в круге или машине Макса в прошлом году. Макс показателен. Даже когда на прямой не пропустил Энгеле, втиснувшись меж двух машин, чуть не столкнувшись. Но не столкнулись. Это то чего не хватало экипажу Макса до него. Какой то жесткости. Могли порой догнать и даже плестись позади. Но редко выходили вперед, чаще сами пропускали. Даже на старте. Прямо справа двое прошли когда Гунон застрял перед другим. Омг. Макс бы не позволил.
Макс традиционно прилип к заду другой машины, характерное с ф1 явление, езда впритык)) Да, потом оторвался. Кому как, люди разные, кто то скучал. А мне интрресно было. На удивление интересно было смотреть, следить. На фоне. Не только за Максом но и экипажем. Макс очевидно скиловее, что не удивительно. Жестче. Но и второй мерс на удивление оч, Оч сильны. Как кто то заметил, отрывы для суточной гонки ничтожные. В ф1 лидер наверное на час бы оторвался. Но, желтые флаги. Они как то нивелирует разницу.
Макс алга💪🤗🥰
Тем не менее, отрыв для суточной гонки ничтожный, любая нестандартная ситуация может всё изменить.
Притоплю теперь за сарай БМВ.