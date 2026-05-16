Отмар Сафнауэр: «Пытался подписать Райкконена в «Форс-Индию». На переговорах были его приятели – по-моему, создатели Angry Birds»

Сафнауэр поделился историей о Райкконене.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр рассказал, как пытался подписать Кими Райкконена в «Форс-Индию» перед сезоном-2012.

«Я почти подписал Кими Райкконена в «Форс-Индию», прежде чем он перешел в «Лотус». В Бразилии… когда была последняя гонка. Я должен был встретиться с Кими в отеле «Хаятт» в Морумби [округе Сан-Паулу]. Там есть японский ресторан.

Я встретился с Кими и двумя его приятелями в попытке убедить его присоединиться к «Форс-Индии». Он сказал: «Хорошо, закончится сезон, приходи – и мы поговорим». По-моему, те его приятели были создателями [видеоигры] Angry Birds. Там не было менеджера… Только Райкконен и его приятели.

Райкконен предложил поговорить на вечеринке «Ред Булл». В конце сезона «Ред Булл» устраивал крупную вечеринку. И мы пришли туда. Мне показалось, что мы не пройдем, толпа была огромной… Кими дождался, пока мы все войдем внутрь, прежде чем зайти самому.

Оказалось, мне не удалось убедить его перейти в «Форс-Индию». Причин было немного. Нужно убедить пилотов, что будущее в вашей команде выглядит более светлым, чем у других. Справедливости ради, он перешел в «Лотус », когда они побеждали чаще нас. Так что они были лучше», – сказал Сафнауэр.

