MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, ди Джанантонио – 3-й

Пилот «Грезини» Алекс Маркес выиграл спринт перед Гран-при Каталонии. Стартовавший с поула Педро Акоста («КТМ») закончил заезд вторым. В то же время лидер чемпионата Марко Беццекки («Априлия») финишировал 9-м.

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

16 мая 2026 года

Спринт

1. Алекс Маркес («Грезини») – 20.02,258

2. Педдро Акоста («КТМ») +0,041

3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,457

4. Рауль Фернандес («Трэкхаус») _2,928

5. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +4,764

6. Франческо Баньяя («Дукати») +4,894

7. Франко Морбиделли («ВР46») +6,175

8. Аи Огура («Трэкхаус») +6,871

9. Марко Беццекки («Априлия») +7,381

10. Энеа Бастианини («Тек 3») +7,869

11. Лука Марини («Хонда») +8,343

12. Фермин Альдегер («Грезини») +9,721

13. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,042

14. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +10,096

15. Алекс Ринс («Ямаха») +14,166

16. Джек Миллер («Прамак») +14,334

17. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +20,452

18. Рауль Фернандес («Ямаха») +20,558

Сошли:

Маверик Виньялес («Тек 3»)

Хорхе Мартин («Априлия»)

Брэд Биндер («КТМ»)

Хоан Мир («Хонда»)