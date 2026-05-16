MotoGP. Гран-при Каталонии. Алекс Маркес выиграл спринт, Акоста – 2-й, ди Джанантонио – 3-й
Пилот «Грезини» Алекс Маркес выиграл спринт перед Гран-при Каталонии. Стартовавший с поула Педро Акоста («КТМ») закончил заезд вторым. В то же время лидер чемпионата Марко Беццекки («Априлия») финишировал 9-м.
MotoGP
Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
16 мая 2026 года
Спринт
1. Алекс Маркес («Грезини») – 20.02,258
2. Педдро Акоста («КТМ») +0,041
3. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,457
4. Рауль Фернандес («Трэкхаус») _2,928
5. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +4,764
6. Франческо Баньяя («Дукати») +4,894
7. Франко Морбиделли («ВР46») +6,175
8. Аи Огура («Трэкхаус») +6,871
9. Марко Беццекки («Априлия») +7,381
10. Энеа Бастианини («Тек 3») +7,869
11. Лука Марини («Хонда») +8,343
12. Фермин Альдегер («Грезини») +9,721
13. Фабио Куартараро («Ямаха») +10,042
14. Диого Морейра («ЛЧР-Хонда») +10,096
15. Алекс Ринс («Ямаха») +14,166
16. Джек Миллер («Прамак») +14,334
17. Топрак Разгатлиоглу («Прамак») +20,452
18. Рауль Фернандес («Ямаха») +20,558
Сошли:
Маверик Виньялес («Тек 3»)
Хорхе Мартин («Априлия»)
Брэд Биндер («КТМ»)
Хоан Мир («Хонда»)