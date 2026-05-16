  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джанпьеро Ламбьязе: «Ферстаппен уже в 18 лет производил довольно пугающее впечатление»
30

Джанпьеро Ламбьязе: «Ферстаппен уже в 18 лет производил довольно пугающее впечатление»

Ламбьязе поделился воспоминаниями о начале работы с Ферстаппеном.

Главный гоночный инженер «Ред Булл» и инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе поделился воспоминаниями о том, как начал работать с Максом.

Ламбьязе и Ферстаппен сотрудничают с момента дебюта Макса за «Ред Булл» в 2016 году.

«Это был мой лишь второй сезон. Так что, вероятно, я в тот момент все еще пытался утвердиться и найти свой путь. Макс же, несмотря на свои 18 лет, производил довольно пугающее впечатление.

За эти годы я поработал со многими молодыми гонщиками, и большинство из них было довольно покладистыми и послушными. Они просто тихонько сидят, смотрят на тебя и верят всему, что ты говоришь. Макс же был совсем другим. Он постоянно задавал вопросы, спрашивал о том, как ему сделать то или другое. Он сразу начал во все вникать.

Когда Макс выиграл первую же гонку за «Ред Булл», это был чистейший восторг. Это был наилучший старт из возможных, особенно учитывая то, что с момента нашей первой встречи, которая вышла довольно напряженной, прошло всего 10 дней.

Что касается наиболее ярких моментов карьеры, или о моментах, которые первыми приходят на ум – то это первая победа и первый титул. Да, было много и других ярких моментов, но первая победа в гонке и первый титул – это настоящая вишенка на торте.

Макс же за это время прошел путь от 18-летнего парня – я тогда вообще называл его еще ребенком, – до того, что теперь он стал отцом. И я видел все, что происходило с ним в промежутке между этими событиями. При этом характер и личность Макса за это время не изменились. Он все тот же Макс, каким был 10 лет назад», – рассказал Ламбьязе.

Самые яркие соперники Ферстаппена на «Северной петле»: россияне, звезда дрифта и президент «Тойоты»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoДжанпьеро Ламбьязе
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Уважаемые фанаты заходите почитать про путь Кубицы на вершину Ле-Мана, куда сейчас и Макс стремится: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3402039.html
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Президент ФИА: «Потрясающе, что на новые правила жалуются только отстающие команды «Ф-1»
21 минуту назад
Гоночный босс «Форда»: «Было бы очень жаль, если бы Ферстаппен ушел из «Ф-1»
25 минут назад
Джеймс Хинчклифф: «Феррари» может вынести из итогов уик-энда в Майами много положительных моментов»
29 минут назад
Гельмут Марко: «Никогда не мог жить в Монако. Меня устраивают налоги в Австрии»
сегодня, 11:35
Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»
сегодня, 10:57
Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»
сегодня, 10:54Видео
Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»
сегодня, 10:26
Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»
сегодня, 10:12
Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
сегодня, 09:28
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
сегодня, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем