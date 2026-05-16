Джанпьеро Ламбьязе: «Ферстаппен уже в 18 лет производил довольно пугающее впечатление»

Главный гоночный инженер «Ред Булл » и инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе поделился воспоминаниями о том, как начал работать с Максом.

Ламбьязе и Ферстаппен сотрудничают с момента дебюта Макса за «Ред Булл» в 2016 году.

«Это был мой лишь второй сезон. Так что, вероятно, я в тот момент все еще пытался утвердиться и найти свой путь. Макс же, несмотря на свои 18 лет, производил довольно пугающее впечатление.

За эти годы я поработал со многими молодыми гонщиками, и большинство из них было довольно покладистыми и послушными. Они просто тихонько сидят, смотрят на тебя и верят всему, что ты говоришь. Макс же был совсем другим. Он постоянно задавал вопросы, спрашивал о том, как ему сделать то или другое. Он сразу начал во все вникать.

Когда Макс выиграл первую же гонку за «Ред Булл», это был чистейший восторг. Это был наилучший старт из возможных, особенно учитывая то, что с момента нашей первой встречи, которая вышла довольно напряженной, прошло всего 10 дней.

Что касается наиболее ярких моментов карьеры, или о моментах, которые первыми приходят на ум – то это первая победа и первый титул. Да, было много и других ярких моментов, но первая победа в гонке и первый титул – это настоящая вишенка на торте.

Макс же за это время прошел путь от 18-летнего парня – я тогда вообще называл его еще ребенком, – до того, что теперь он стал отцом. И я видел все, что происходило с ним в промежутке между этими событиями. При этом характер и личность Макса за это время не изменились. Он все тот же Макс, каким был 10 лет назад», – рассказал Ламбьязе.

