  Эстебан Окон: «Здорово было закрыть главу в «Альпин» попаданием на подиум»
Окон был рад подиуму в Бразилии в последний сезон за «Альпин».

Пилот «Хааса» Эстебан Окон рассказал, что был рад тому, каким результатом он закончил свои выступления за «Альпин».

В конце сезона-2024 Окону в дождевых условиях удалось финишировать вторым на Гран-при Сан-Паулу. Его напарник Пьер Гасли завершил гонку третьим.

«Скажем так, было здорово закрыть эту главу и свою историю в «Альпин» таким результатом. Вряд ли можно было выступить лучше. И да, мы с Пьером Гасли пережили многое, и возможность оказаться на вершине…ну, то есть, это была не победа, но мы вместе попали на подиум.

Это был невероятно особенный момент, учитывая то, насколько медленным тогда был болид «Альпин». За день до случившегося, на сухой трассе, мы были 17-ми, но потом пошел дождь. Я проснулся в пять утра. И погода сыграла важную роль. Я квалифицировался 4-м, а в гонке лидировал на протяжении 15-20 кругов, что было весьма неожиданным.

И да, разумеется, мы не ожидали попадания на подиум. Происходящее было настолько удивительным, что я даже не так сильно пытался бороться за победу. О чем немного сожалению. Однако в тот год это был наш единственный шанс попасть на подиум, и я не хотел его упустить. Хотя если бы в тот год мы чаще боролись за подиумы, тогда в Бразилии я бы, вероятно, жестче боролся с Максом Ферстаппеном за победу. Ведь у нас и правда был шанс выиграть гонку. Я был очень рад второму месту, хотя глубоко внутри у меня было чувство незавершенности», – рассказал Окон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
