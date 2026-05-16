Экипаж Ферстаппена избежал изменений в рамках баланса производительности. Самая сильная прибавка в весе – у «БМВ»

Стал известен баланс производительности на «24 часа Нюрбургринга».

Организаторы «24 часов Нюрбургринга» поделились данными о балансе производительности (BoP – Balance of Performance) на грядущий марафон. Данная система существует в гонках на выносливость для создания конкуренции между разными автомобилями.

Так, наибольшую прибавку в весе получила «БМВ » M4 GT3 Evo: машина стала тяжелее на 10 кг – достигнув веса в 1350 кг.

Взявшая поул «Ламборгини » Huracan GT3 Evo2 столкнулась с увеличением веса на 5 кг и уменьшением рестриктора на 0,5 мм (с 50,5 до 50 мм) – что должно привести к потере 9-10 л.с.

Также изменения коснулись «Порше » 911 GT3 R Evo и «Форда» Mustang GT3 Evo: первый получил дополнительные 5 кг, а второму вернули рестриктор до 35 мм.

Остальные машины класса GT3, включая «Мерседес » экипажа Макса Ферстаппена , не подверглись изменениям.

Экипаж Ферстаппена стал 4-м по итогам финальной квалификации к «24 часам Нюрбургринга»

