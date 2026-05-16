Макс Ферстаппен о квалификации на «Нюрбургринге»: «Почти ничего не видел из-за дождя и тумана»

Ферстаппен назвал сложными условия в ночной квалификации.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен рассказал о том, как оценивает свой опыт выступлений в ночной квалификации к гонке «24 часа Нюрбургринга».В предстоящем заезде экипаж Ферстаппена будет стартовать с четвертой позиции.

«Условия были очень непростыми. Особенно, когда я попробовал поехать в темноте. Еще и шел сильный дождь, так что я почти ничего не видел из-за тумана и пара, поднимающегося от трассы. И ты к тому же просто не видишь на трассе мест со скоплением большого количества воды. И ехать тебе приходится медленно.

Тем не менее, для меня это был очень важным опыт, я должен был попрактиковаться в темноте, чтобы привыкнуть. Да и глазам тоже нужно привыкнуть к езде при таком освещении.

К тому же нужно привыкнуть к тому, что там [на трибунах] много источников зеленого и желтого света. Нужно быть внимательным. Порой можно легко перепутать это с зелеными или желтыми флагами у маршалов. Ну и, разумеется, нужно постараться запомнить расположение на трассе постов маршалов», – рассказал Ферстаппен.

Самые яркие соперники Ферстаппена на «Северной петле»: россияне, звезда дрифта и президент «Тойоты»