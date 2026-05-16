  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о квалификации на «Нюрбургринге»: «Почти ничего не видел из-за дождя и тумана»
0

Макс Ферстаппен о квалификации на «Нюрбургринге»: «Почти ничего не видел из-за дождя и тумана»

Ферстаппен назвал сложными условия в ночной квалификации.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, как оценивает свой опыт выступлений в ночной квалификации к гонке «24 часа Нюрбургринга».В предстоящем заезде экипаж Ферстаппена будет стартовать с четвертой позиции.

«Условия были очень непростыми. Особенно, когда я попробовал поехать в темноте. Еще и шел сильный дождь, так что я почти ничего не видел из-за тумана и пара, поднимающегося от трассы. И ты к тому же просто не видишь на трассе мест со скоплением большого количества воды. И ехать тебе приходится медленно.

Тем не менее, для меня это был очень важным опыт, я должен был попрактиковаться в темноте, чтобы привыкнуть. Да и глазам тоже нужно привыкнуть к езде при таком освещении.

 К тому же нужно привыкнуть к тому, что там [на трибунах] много источников зеленого и желтого света. Нужно быть внимательным. Порой можно легко перепутать это с зелеными или желтыми флагами у маршалов. Ну и, разумеется, нужно постараться запомнить расположение на трассе постов маршалов», – рассказал Ферстаппен.

Самые яркие соперники Ферстаппена на «Северной петле»: россияне, звезда дрифта и президент «Тойоты»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
24 часа Нюрбургринга
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гельмут Марко: «Никогда не мог жить в Монако. Меня устраивают налоги в Австрии»
18 минут назад
Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»
56 минут назад
Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»
59 минут назадВидео
Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»
сегодня, 10:26
Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»
сегодня, 10:12
Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
сегодня, 09:28
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
сегодня, 08:43
Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»
сегодня, 08:38
Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»
сегодня, 07:16
Кристиан Хорнер: «Впервые за 30 лет взял передышку, был на MotoGP, матчах «Ковентри», посетил «Формулу E»
сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
11 минут назад
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем