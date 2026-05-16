  • MotoGP. Гран-при Каталонии. Акоста выиграл квалификацию, Морбиделли – 2-й, Алекс Маркес – 3-й
MotoGP. Гран-при Каталонии. Акоста выиграл квалификацию, Морбиделли – 2-й, Алекс Маркес – 3-й

Акоста взял поул в квалификации в Барселоне.

Гонщик «КТМ» Педро Акоста занял первую строчку в квалификации к Гран-при Каталонии MotoGP.

Второе место досталось Франко Морбиделли («ВР46»), третье – Алексу Маркесу («Грезини»).

MotoGP

Гран-при Каталонии

Барселона-Каталония, Монмело

16 мая 2026 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Педро Акоста («КТМ») – 1.38,068

2. Франко Морбиделли («ВР46») +0,233

3. Алекс Маркес («Грезини») +0,274

4. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,385

5. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,406

6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,409

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,443

8. Брэд Биндер («КТМ») +0,529

9. Хорхе Мартин («Априлия») +0,584

10. Хоан Мир («Хонда») +0,618

11. Джек Миллер («Прамак») +0,705

12. Марко Беццекки («Априлия») +0,717

Опубликовал: Тимофей Поршнев
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Пора бы уже выиграть гп акулычу. По увереннее остальных пока смотрится, из сильных конкурентов по сути только Маркес. Заводская Априлия вообще рискует слететь двумя байками
Зарко красава
