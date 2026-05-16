MotoGP. Гран-при Каталонии. Акоста выиграл квалификацию, Морбиделли – 2-й, Алекс Маркес – 3-й
Гонщик «КТМ» Педро Акоста занял первую строчку в квалификации к Гран-при Каталонии MotoGP.
Второе место досталось Франко Морбиделли («ВР46»), третье – Алексу Маркесу («Грезини»).
MotoGP
Гран-при Каталонии
Барселона-Каталония, Монмело
16 мая 2026 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Педро Акоста («КТМ») – 1.38,068
2. Франко Морбиделли («ВР46») +0,233
3. Алекс Маркес («Грезини») +0,274
4. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +0,385
5. Жоан Зарко («ЛЧР») +0,406
6. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +0,409
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,443
8. Брэд Биндер («КТМ») +0,529
9. Хорхе Мартин («Априлия») +0,584
10. Хоан Мир («Хонда») +0,618
11. Джек Миллер («Прамак») +0,705
12. Марко Беццекки («Априлия») +0,717
