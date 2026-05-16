Франко Морбиделли: «Поставил бы Валентино Росси в пятерку лучших спортсменов в истории»

Морбиделли считает Росси одним из величайших спортсменов.

Гонщик «ВР46» Франко Морбиделли рассказал, что считает Валентино Росси одним из величайших спортсменов в истории в целом.

«Он приезжает на трек и анализирует каждое движение. Он видит столько всего, столько деталей, дает очень много информации и свежих идей. Это очень помогает. Он способен видеть детали, на которые мало кто обращает внимание.

Именно на гонках он чувствует себя полностью свободным и может посвятить вам свое время. Валентино всегда занят, у него много обязательств – они занимают 95% его времени. Но когда он приезжает на гонки, то может уделить вам время – и это потрясающее чувство.

Будучи гонщиком, ты чувствуешь себя везучим, когда лучший в истории старается тебе помочь. Это здорово.

Сказал бы, что Росси входит в десятку лучших спортсменов в истории? Скажу больше, я бы поставил его в первую пятерку. Первый – Майкл Джордан, на втором месте – Лео Месси… третий – Валентино Росси, дальше Майк Тайсон… а затем гольфист Тайгер Вудс. Вот мой список. Вале на подиуме», – сказал Морбиделли.

