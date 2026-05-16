  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лукас Ауэр: «Ферстаппен был моим соперником в «Ф-3». Теперь мы в одном экипаже. Прекрасная история»
0

Лукас Ауэр: «Ферстаппен был моим соперником в «Ф-3». Теперь мы в одном экипаже. Прекрасная история»

Напарник Ферстаппена рассказал о борьбе с Максом в «Ф-3».

Лукас Ауэр – пилот команды «Винвард» и напарник Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» – поделился воспоминаниями о борьбе с нидерландцем в «Формуле-3».

«Здорово выступать с Максом в одном экипаже. В том числе благодаря ему идет золотая эпоха GT3. Будет зрелищно. Потрясающе выступать вместе с ним за рулем «Мерседеса» AMG GT3.

Мы были соперниками в «Ф-3» [в 2014-м]. Год был трудным, тогда выступало невероятное количество талантов, включая Макса, конечно. Интересно видеть, кто куда перешел и чего достиг. Разделить место в одной машине с Максом – потрясающе.

Даже несмотря на то что он немного моложе, мы часто видели друг друга на трассе – а затем пересеклись в «Формуле-3». Тот факт, что все так сложилось, ощущается как нечто особенное. Когда я вижу старые фотографии времен моих выступлений в «формулах»… Это было очень давно, так что я почти забыл про это. Но это прекрасная история», – сказал Ауэр.

Экипаж Ферстаппена стал 4-м по итогам финальной квалификации к «24 часам Нюрбургринга»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoМакс Ферстаппен
24 часа Нюрбургринга
Лукас Ауэр
logoМерседес
гонки на выносливость
logoФормула-3
GT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джеймс Хинчклифф: «Феррари» может вынести из итогов уик-энда в Майами много положительных моментов»
4 минуты назад
Гельмут Марко: «Никогда не мог жить в Монако. Меня устраивают налоги в Австрии»
47 минут назад
Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»
сегодня, 10:57
Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»
сегодня, 10:54Видео
Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»
сегодня, 10:26
Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»
сегодня, 10:12
Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
сегодня, 09:28
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
сегодня, 08:43
Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»
сегодня, 08:38
Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»
сегодня, 07:16
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
40 минут назад
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем