Лукас Ауэр: «Ферстаппен был моим соперником в «Ф-3». Теперь мы в одном экипаже. Прекрасная история»

Напарник Ферстаппена рассказал о борьбе с Максом в «Ф-3».

Лукас Ауэр – пилот команды «Винвард» и напарник Макса Ферстаппена в «24 часах Нюрбургринга» – поделился воспоминаниями о борьбе с нидерландцем в «Формуле-3».

«Здорово выступать с Максом в одном экипаже. В том числе благодаря ему идет золотая эпоха GT3. Будет зрелищно. Потрясающе выступать вместе с ним за рулем «Мерседеса » AMG GT 3.

Мы были соперниками в «Ф-3» [в 2014-м]. Год был трудным, тогда выступало невероятное количество талантов, включая Макса, конечно. Интересно видеть, кто куда перешел и чего достиг. Разделить место в одной машине с Максом – потрясающе.

Даже несмотря на то что он немного моложе, мы часто видели друг друга на трассе – а затем пересеклись в «Формуле-3». Тот факт, что все так сложилось, ощущается как нечто особенное. Когда я вижу старые фотографии времен моих выступлений в «формулах»… Это было очень давно, так что я почти забыл про это. Но это прекрасная история», – сказал Ауэр.

