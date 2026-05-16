Оливер Бермэн: «В «Ф-2» было физически легче, чем в «Ф-1». Шея даже не имела значения»

Бермэн рассказал о впечатлениях от дебюта в «Ф-1».

Пилот «Хааса » поделился ощущениями от первой гонки в «Формуле-1», которую провел на Гран-при Саудовской Аравии в 2024-м.

Британец выступил за «Феррари » вместо Карлоса Сайнса, перенесшего операцию по удалению аппендицита.

«Мой первый круг в третьей практике был примерно на 12 секунд быстрее, чем мой поул в «Ф-2» за день до этого. Во время первой попытки у меня очень сильно заболела шея. Поэтому я не очень-то и ждал ту гонку. Было больно.

По-моему, в «Ф-2» было физически легче. Шея даже не имела значения. Затем я проехал гонку в «Ф-1», и шея стала ключевым моментом. Это был безумный шаг вперед. Но веселые день и ночь.

Я не мог нервничать. Я пытался выдержать боли в шее. А вот мой отец боролся с волнением, пока разделял этот опыт со мной, стоя в боксах. Для меня было очень важно разделить эти эмоции с ним», – сказал Бермэн .

