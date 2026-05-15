Журналист Барретто о повышении Ферстаппена в 2016-м: «Квят просто попал под раздачу. Мне было жаль Даниила»

Барретто порассуждал о суровом для Квята решении «Ред Булл» в 2016-м.

Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о замене Даниила Квята на Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Нидерландец выиграл Гран-при Испании сразу после перестановки – это случилось ровно десять лет назад, 15 мая 2016 года.

«Помню, будущее Квята в «Ред Булл» обсуждали еще с предсезонных тестов. Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер считал, что Квят выступал недостаточно хорошо в сравнении со своим напарником Риккардо. Все это происходило в контексте того, что Ферстаппен шумел в младшей команде, «Торо Россо».

Несколько команд крутились вокруг нидерландца, в том числе «Мерседес », и «Ред Булл» знал, что нужно что-то предпринять, чтобы закрепить Ферстаппена за собой. Поэтому после того, как Квят в России врезался в Себастьяна Феттеля не один, а целых два раза – сразу же после подиума в Китае – «Ред Булл» решился на этот шаг и понизил его, чтобы освободить место для Ферстаппена.

В процессе «Ред Булл» обновил контракт Ферстаппена, чтобы никто не смог его увести в кратко- и среднесрочной перспективе. Это было сурово по отношению к Квяту, но для «Ред Булл» была важна общая картина. Там чувствовали, что Ферстаппен – особенный (и он принес команде четыре титула), и, к сожалению, Квят просто попал под раздачу.

Помню, в четверг зал для пресс-конференций был заполнен. Квят сидел впереди с новым напарником по «Торо Россо» Карлосом Сайнсом справа, а человек, который его заменил, Макс Ферстаппен, находился слева. Мне было его жаль. Очевидно, он был подавлен, а также признал, что звонок Гельмута Марко, который сообщил ему новость, стал шоком – пилот в это время смотрел «Игру престолов», – поделился воспоминаниями Барретто.

