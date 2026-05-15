Журналист Барретто о повышении Ферстаппена в 2016-м: «Квят просто попал под раздачу. Мне было жаль Даниила»
Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о замене Даниила Квята на Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
Нидерландец выиграл Гран-при Испании сразу после перестановки – это случилось ровно десять лет назад, 15 мая 2016 года.
«Помню, будущее Квята в «Ред Булл» обсуждали еще с предсезонных тестов. Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер считал, что Квят выступал недостаточно хорошо в сравнении со своим напарником Риккардо. Все это происходило в контексте того, что Ферстаппен шумел в младшей команде, «Торо Россо».
Несколько команд крутились вокруг нидерландца, в том числе «Мерседес», и «Ред Булл» знал, что нужно что-то предпринять, чтобы закрепить Ферстаппена за собой. Поэтому после того, как Квят в России врезался в Себастьяна Феттеля не один, а целых два раза – сразу же после подиума в Китае – «Ред Булл» решился на этот шаг и понизил его, чтобы освободить место для Ферстаппена.
В процессе «Ред Булл» обновил контракт Ферстаппена, чтобы никто не смог его увести в кратко- и среднесрочной перспективе. Это было сурово по отношению к Квяту, но для «Ред Булл» была важна общая картина. Там чувствовали, что Ферстаппен – особенный (и он принес команде четыре титула), и, к сожалению, Квят просто попал под раздачу.
Помню, в четверг зал для пресс-конференций был заполнен. Квят сидел впереди с новым напарником по «Торо Россо» Карлосом Сайнсом справа, а человек, который его заменил, Макс Ферстаппен, находился слева. Мне было его жаль. Очевидно, он был подавлен, а также признал, что звонок Гельмута Марко, который сообщил ему новость, стал шоком – пилот в это время смотрел «Игру престолов», – поделился воспоминаниями Барретто.
Но в целом ключевым стало то, что он слабо выглядел в Торо Россо после понижения. Сумей он собраться и сразу доказать талант, как тот же Гасли, все могло быть по-другому. Но в любом случае далеко не самая плохая карьера. Пассажиром, как многие рентачи, не был, место в болиде занимал по праву.
(К сожалению! А начинал он очень и очень хорошо - на фоне Жан-Эрика, однозначно.)
На ГП-России - это уже было слишком явно (дважды) видно.
Похоже - он знал/понимал, что всё идёт ни в его сторону, а в сторону Макса.
Гасли был/оказался более подготовлен - он на примере Даниила уже видел/знал прекрасно.
Но в итоге - и Гасли сейчас, только в Альпине.
(Впрочем - как и Алекс.
Карлосу только удалось в Феррари побывать и побеждать там 4 раза.)
и что интересно - Квят в свой дебютный сезон обыграл Рика, после этого команда заводит разговоры о его замене на Макса. Макс за два (или даже за три) сезона не смог обыграть Рика, но все носятся с ним и кричат, что он суперзвезда.