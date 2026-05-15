  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Барретто о повышении Ферстаппена в 2016-м: «Квят просто попал под раздачу. Мне было жаль Даниила»
16

Журналист Барретто о повышении Ферстаппена в 2016-м: «Квят просто попал под раздачу. Мне было жаль Даниила»

Барретто порассуждал о суровом для Квята решении «Ред Булл» в 2016-м.

Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто высказался о замене Даниила Квята на Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Нидерландец выиграл Гран-при Испании сразу после перестановки – это случилось ровно десять лет назад, 15 мая 2016 года.

«Помню, будущее Квята в «Ред Булл» обсуждали еще с предсезонных тестов. Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер считал, что Квят выступал недостаточно хорошо в сравнении со своим напарником Риккардо. Все это происходило в контексте того, что Ферстаппен шумел в младшей команде, «Торо Россо».

Несколько команд крутились вокруг нидерландца, в том числе «Мерседес», и «Ред Булл» знал, что нужно что-то предпринять, чтобы закрепить Ферстаппена за собой. Поэтому после того, как Квят в России врезался в Себастьяна Феттеля не один, а целых два раза – сразу же после подиума в Китае – «Ред Булл» решился на этот шаг и понизил его, чтобы освободить место для Ферстаппена.

В процессе «Ред Булл» обновил контракт Ферстаппена, чтобы никто не смог его увести в кратко- и среднесрочной перспективе. Это было сурово по отношению к Квяту, но для «Ред Булл» была важна общая картина. Там чувствовали, что Ферстаппен – особенный (и он принес команде четыре титула), и, к сожалению, Квят просто попал под раздачу.

Помню, в четверг зал для пресс-конференций был заполнен. Квят сидел впереди с новым напарником по «Торо Россо» Карлосом Сайнсом справа, а человек, который его заменил, Макс Ферстаппен, находился слева. Мне было его жаль. Очевидно, он был подавлен, а также признал, что звонок Гельмута Марко, который сообщил ему новость, стал шоком – пилот в это время смотрел «Игру престолов», – поделился воспоминаниями Барретто.

Гельмут Марко: «Хорнер был против перехода Ферстаппена в «Ред Булл» после всего четырех гонок в 2016-м»

Журналист Тремейн о 10-летии первой победы Ферстаппена: «Стало очевидно, что родился великий пилот. Борьба с Райкконеном напомнила об Алонсо и Шумахере»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoКарлос Сайнс
Гран-при Китая
logoМакс Ферстаппен
logoАльфа Таури
logoГельмут Марко
Лоренс Барретто
logoКристиан Хорнер
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМерседес
Гран-при России
logoСебастьян Феттель
тесты Формула-1
Гран-при Испании
logoДаниил Квят
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Квяту действительно не повезло оказаться помехой на пути одного из лучших гонщиков современности. При том, что однозначным провалом его выступление в Ред Булл не назвать.

Но в целом ключевым стало то, что он слабо выглядел в Торо Россо после понижения. Сумей он собраться и сразу доказать талант, как тот же Гасли, все могло быть по-другому. Но в любом случае далеко не самая плохая карьера. Пассажиром, как многие рентачи, не был, место в болиде занимал по праву.
Ответ Nothern Lord
Квяту действительно не повезло оказаться помехой на пути одного из лучших гонщиков современности. При том, что однозначным провалом его выступление в Ред Булл не назвать. Но в целом ключевым стало то, что он слабо выглядел в Торо Россо после понижения. Сумей он собраться и сразу доказать талант, как тот же Гасли, все могло быть по-другому. Но в любом случае далеко не самая плохая карьера. Пассажиром, как многие рентачи, не был, место в болиде занимал по праву.
У Даниила - начало ломаться, задолго до ГП-России.
(К сожалению! А начинал он очень и очень хорошо - на фоне Жан-Эрика, однозначно.)
На ГП-России - это уже было слишком явно (дважды) видно.
Похоже - он знал/понимал, что всё идёт ни в его сторону, а в сторону Макса.
Гасли был/оказался более подготовлен - он на примере Даниила уже видел/знал прекрасно.
Но в итоге - и Гасли сейчас, только в Альпине.
(Впрочем - как и Алекс.
Карлосу только удалось в Феррари побывать и побеждать там 4 раза.)
Ответ Nothern Lord
Квяту действительно не повезло оказаться помехой на пути одного из лучших гонщиков современности. При том, что однозначным провалом его выступление в Ред Булл не назвать. Но в целом ключевым стало то, что он слабо выглядел в Торо Россо после понижения. Сумей он собраться и сразу доказать талант, как тот же Гасли, все могло быть по-другому. Но в любом случае далеко не самая плохая карьера. Пассажиром, как многие рентачи, не был, место в болиде занимал по праву.
эмм, ну доказал Гасли талант, помариновался в младшей команде, понял, что это тупик, и ушёл через несколько лет
и что интересно - Квят в свой дебютный сезон обыграл Рика, после этого команда заводит разговоры о его замене на Макса. Макс за два (или даже за три) сезона не смог обыграть Рика, но все носятся с ним и кричат, что он суперзвезда.
Жаль, что с тогда рядом с Квятом не было человека, который бы его сопровождал, кто-то типа менеджера-наставника. Очевидно ,что в одиночку ему трудно давалось справиться с нервами и давлением
Пилот в этот момент смотрел Игру престолов, серию с Красной свадьбой.
Ответ Kaiki
Пилот в этот момент смотрел Игру престолов, серию с Красной свадьбой.
ну, хотя бы не ту серию, где Бейлон Грейджой получает посылку.
Ответ vulturecrow
ну, хотя бы не ту серию, где Бейлон Грейджой получает посылку.
Ее он смотрел, когда Келли ушла к Максу.
Да, считаю что Дане не повезло, что попал в период, когда Макса тащили в быки - если бы Даня шел за Ферстапеном (то есть младше его), то наверно еще бы пылил в Ф1 на месте Окона например …
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»
1 минуту назад
Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»
15 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
59 минут назад
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
сегодня, 08:43
Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»
сегодня, 08:38
Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»
сегодня, 07:16
Кристиан Хорнер: «Впервые за 30 лет взял передышку, был на MotoGP, матчах «Ковентри», посетил «Формулу E»
сегодня, 06:29
Макс Ферстаппен: «Точно попытаюсь выступить на «24 часах Нюрбургринга» в 2027-м»
сегодня, 05:36
500 миль Индианаполиса. Палоу выиграл квалификацию, Росси и Малукас стартуют с первого ряда
вчера, 22:45
Журналистка Серазоли: «Неясно, доедет ли Окон сезон до конца»
вчера, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Рекомендуем