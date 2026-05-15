Босс «Формулы E»: «Многие пилоты «Ф-1» посетят уик-энд в Монако, чтобы увидеть болид 4-го поколения»

Босс «Формулы E» рассказал о предстоящем визите гонщиков «Ф-1».

Исполнительный директор «Формулы E » Джефф Доддс сообщил, что некоторые пилоты «Формулы-1» приедут на гонки электросерии в Монако, которые пройдут в эти выходные, 16 и 17 мая.

В рамках уик-энда будет показана машина четвертого поколения, которую начнут использовать со следующего сезона.

«Многие из них будут здесь во время уик-энда, мы это знаем – они попросили позаботиться о них, и мы это сделаем.

Все гонщики, с которыми я общался, спрашивали: «Мы же увидим болид четвертого поколения?»

Вчера я провел очень занимательную часовую беседу с Оливером Бермэном и его братом Томасом – мы болтали о жизни. Кстати, Оливер Бермэн очень хорошо разбирается в истории «Ф-1» и автоспорта, а также многое знает о «Формуле E». Он все знал. Все читает, все впитывает.

Будет любопытно, ведь все они заинтригованы. Видно, что есть высокий уровень заинтересованности. Они многое слышали – в их паддоке ходят разговоры – и придут посмотреть. Для нас это здорово», – отметил Доддс.

