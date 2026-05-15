Победа в Бельгии с 14-го места – лучшая для Ферстаппена в «Ред Булл» по версии Crash.Net, в Бразилии с 17-го – 5-я, на Гран-при Абу-Даби-2021 – 10-я
Портал Crash.Net представил рейтинг десяти лучших побед Макса Ферстаппена за десять лет в «Ред Булл».
15 мая 2016 года нидерландец выиграл первую гонку в составе австрийской команды – Гран-при Испании.
Лучшей признали победу на Гран-при Бельгии 2022 года с 14-й стартовой позиции. В топ-3 также попали Гран-при США-2021 и Гран-при Бразилии-2019. Первая победа в карьере расположилась на четвертой строчке, а успех на Гран-при Сан-Паулу-2024 с 17-го места – на пятой.
Замкнул список скандальный Гран-при Абу-Даби-2021, когда Ферстаппен впервые стал чемпионом.
Лучшие победы Ферстаппена в «Ред Булл» за 10 лет (Crash.Net)
1. Гран-при Бельгии-2022
2. Гран-при США-2021
3. Гран-при Бразилии-2019
4. Гран-при Испании-2016
5. Гран-при Сан-Паулу-2024
6. Гран-при Японии-2025
7. Гран-при Майами-2023
8. Гран-при Австрии-2019
9. Гран-при Франции-2021
10. Гран-при Абу-Даби-2021
