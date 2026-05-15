Победа в Бельгии с 14-го места – лучшая для Ферстаппена в «Ред Булл» по версии Crash.Net, в Бразилии с 17-го – 5-я, на Гран-при Абу-Даби-2021 – 10-я

Победа с 14-й позиции признана журналистами лучшей в карьере Ферстаппена.

Портал Crash.Net представил рейтинг десяти лучших побед Макса Ферстаппена за десять лет в «Ред Булл».

15 мая 2016 года нидерландец выиграл первую гонку в составе австрийской команды – Гран-при Испании.

Лучшей признали победу на Гран-при Бельгии 2022 года с 14-й стартовой позиции. В топ-3 также попали Гран-при США-2021 и Гран-при Бразилии -2019. Первая победа в карьере расположилась на четвертой строчке, а успех на Гран-при Сан-Паулу-2024 с 17-го места – на пятой.

Замкнул список скандальный Гран-при Абу-Даби-2021, когда Ферстаппен впервые стал чемпионом.

Лучшие победы Ферстаппена в «Ред Булл» за 10 лет (Crash.Net)

1. Гран-при Бельгии-2022

2. Гран-при США -2021

3. Гран-при Бразилии-2019

4. Гран-при Испании -2016

5. Гран-при Сан-Паулу-2024

6. Гран-при Японии-2025

7. Гран-при Майами-2023

8. Гран-при Австрии-2019

9. Гран-при Франции-2021

10. Гран-при Абу-Даби-2021

Гельмут Марко: «Хорнер был против перехода Ферстаппена в «Ред Булл» после всего четырех гонок в 2016-м»

Журналист Тремейн о 10-летии первой победы Ферстаппена: «Стало очевидно, что родился великий пилот. Борьба с Райкконеном напомнила об Алонсо и Шумахере»