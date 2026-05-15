  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Победа в Бельгии с 14-го места – лучшая для Ферстаппена в «Ред Булл» по версии Crash.Net, в Бразилии с 17-го – 5-я, на Гран-при Абу-Даби-2021 – 10-я
2

Победа в Бельгии с 14-го места – лучшая для Ферстаппена в «Ред Булл» по версии Crash.Net, в Бразилии с 17-го – 5-я, на Гран-при Абу-Даби-2021 – 10-я

Победа с 14-й позиции признана журналистами лучшей в карьере Ферстаппена.

Портал Crash.Net представил рейтинг десяти лучших побед Макса Ферстаппена за десять лет в «Ред Булл».

15 мая 2016 года нидерландец выиграл первую гонку в составе австрийской команды – Гран-при Испании.

Лучшей признали победу на Гран-при Бельгии 2022 года с 14-й стартовой позиции. В топ-3 также попали Гран-при США-2021 и Гран-при Бразилии-2019. Первая победа в карьере расположилась на четвертой строчке, а успех на Гран-при Сан-Паулу-2024 с 17-го места – на пятой.

Замкнул список скандальный Гран-при Абу-Даби-2021, когда Ферстаппен впервые стал чемпионом.

Лучшие победы Ферстаппена в «Ред Булл» за 10 лет (Crash.Net)

1. Гран-при Бельгии-2022

2. Гран-при США-2021

3. Гран-при Бразилии-2019

4. Гран-при Испании-2016

5. Гран-при Сан-Паулу-2024

6. Гран-при Японии-2025

7. Гран-при Майами-2023

8. Гран-при Австрии-2019

9. Гран-при Франции-2021

10. Гран-при Абу-Даби-2021

Гельмут Марко: «Хорнер был против перехода Ферстаппена в «Ред Булл» после всего четырех гонок в 2016-м»

Журналист Тремейн о 10-летии первой победы Ферстаппена: «Стало очевидно, что родился великий пилот. Борьба с Райкконеном напомнила об Алонсо и Шумахере»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
Гран-при Бельгии
Гран-при Майами
logoФормула-1
Гран-при Японии
Гран-при Австрии
logoРед Булл
Гран-при Франции
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Бразилии
Гран-при Испании
logoГран-при Абу-Даби
Гран-при США
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
в бельгии был самовоз, поэтому думаю больше была заслуга машины а не макса, вот бразилия была великолепна в плане пилотажа.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»
1 минуту назад
Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»
15 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
59 минут назад
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
сегодня, 08:43
Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»
сегодня, 08:38
Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»
сегодня, 07:16
Кристиан Хорнер: «Впервые за 30 лет взял передышку, был на MotoGP, матчах «Ковентри», посетил «Формулу E»
сегодня, 06:29
Макс Ферстаппен: «Точно попытаюсь выступить на «24 часах Нюрбургринга» в 2027-м»
сегодня, 05:36
500 миль Индианаполиса. Палоу выиграл квалификацию, Росси и Малукас стартуют с первого ряда
вчера, 22:45
Журналистка Серазоли: «Неясно, доедет ли Окон сезон до конца»
вчера, 19:40
Ко всем новостям
Последние новости
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Рекомендуем