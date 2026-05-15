  • Роберт Шварцман о поуле к «Инди-500»-2025: «Тяжело наблюдать со стороны в этом году. Надеюсь однажды вернуться»
Роберт Шварцман о поуле к «Инди-500»-2025: «Тяжело наблюдать со стороны в этом году. Надеюсь однажды вернуться»

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман поделился мыслями о поул-позиции к гонке «500 миль Индианаполиса» 2025 года.

В этом сезоне Шварцман не выступит в Индианаполисе – «Према» не участвует в заездах «Индикара» из-за финансовых проблем.

«Те четыре круга в квалификации… Честно говоря, ничего другое и рядом не стоит. Это особенное место, другого такого нет. Кроме того, оно многого требует от нас, гонщиков.

Довольно тяжело наблюдать со стороны в этом году. Совру, если скажу, что не жалею о том, что не сижу в болиде.

Я никогда не буду воспринимать шанс квалифицироваться и участвовать в этой гонке как должное. Надеюсь однажды вернуться и снова сражаться. Увидимся. Я буду следить», – написал Роберт.

Квалификация к «Инди-500» состоится 17 мая, гонка – 24 мая.

Поул Шварцмана в «Инди-500» – редчайшее достижение. Вот детали успеха нашего пилота

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Роберта Шварцмана
С одной стороны, конечно, странно, видеть Шварцмана не у дел через год после поула, но с другой, если бы он был действительно кому-то нужен, то другие команды предложили бы ему что-то, но никто этого не сделал. А значит, нужного впечатления он не оставил.
