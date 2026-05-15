Роберт Шварцман о поуле к «Инди-500»-2025: «Тяжело наблюдать со стороны в этом году. Надеюсь однажды вернуться»

Шварцману трудно следить за «Инди-500» со стороны после поула в 2025-м.

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман поделился мыслями о поул-позиции к гонке «500 миль Индианаполиса» 2025 года.

В этом сезоне Шварцман не выступит в Индианаполисе – «Према » не участвует в заездах «Индикара » из-за финансовых проблем.

«Те четыре круга в квалификации… Честно говоря, ничего другое и рядом не стоит. Это особенное место, другого такого нет. Кроме того, оно многого требует от нас, гонщиков.

Довольно тяжело наблюдать со стороны в этом году. Совру, если скажу, что не жалею о том, что не сижу в болиде.

Я никогда не буду воспринимать шанс квалифицироваться и участвовать в этой гонке как должное. Надеюсь однажды вернуться и снова сражаться. Увидимся. Я буду следить», – написал Роберт.

Квалификация к «Инди-500» состоится 17 мая, гонка – 24 мая.

