Президент ФИА о борьбе за «Кадиллак» в «Ф-1»: «Меня атаковали 3,5 года, британская пресса обвиняла во всем подряд. Не ожидал такой агрессии»

Президент ФИА рассказал о нападках, которые пережил из-за «Кадиллака».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем поделился мнением о трениях, которые возникли с «Формулой-1», когда Федерация продвигала появление 11-й команды – «Кадиллака ».

«Трения? Это очень мягко сказано. Трения – это преуменьшение.

У нас три гонки в Соединенных Штатах, но нет представительства [на решетке]. Так возникла идея, и я подумал: «Почему нет?» Это точно хорошее решение: получить производителя в том месте, где у нас три этапа. Это верный путь для устойчивости бизнеса.

Когда я это сказал… Боже ты мой, как будто я сделал что-то плохое. Господи боже, меня атаковали три с половиной года. Сделал бы я это снова? Да. Но я точно не ожидал, что все будет так ужасно. Все были против этого.

Дело в пироге, который нужно делить на 11 частей, а не на десять, то есть команды должны получать меньше, но я не ожидал такой агрессии к ФИА и ко мне лично. Они действительно делали все возможное. Не хочу говорить, кто или что, но эти атаки, особенно со стороны британской прессы – меня атаковали, обвиняли во всем подряд, фабриковали.

Я говорил: «Простите, пожалуйста, но в чем логика отказываться от «Кадиллака»? Представьте, что значит сказать «нет» «Дженерал Моторз»?» На нас подавали в суд, но это не сработало.

Я объяснял им: «Вы неправильно на это смотрите. На самом деле вам будет только лучше». А теперь все аплодируют. Аплодируют те, кто были против», – заявил бен Сулайем.

Функционер ответил на вопрос о перспективах появления 12-й команды в «Ф-1»:

«Мы можем иметь 12 команд, но вопрос не просто в том, чтобы добавить коллектив. Важно добавить подходящий коллектив, чтобы это пошло на благо бизнесу.

Постоянно идут консультации. Повысит ли 12-я команда ценность «Формулы-1»? Вот что мы должны обсуждать с другими сторонами. Нужно ли принять нового участника просто ради того, чтобы его принять? Нет, должна быть веская причина».

