Даниэль Риккардо об уважении пилотов «Ф-1» к «Индикару»: «Нет отношения в духе: «Мы круче, чем вы». Никогда с таким не сталкивался»

Риккардо убежден, что пилоты «Ф-1» уважают «Индикар».

Бывший гонщик «Формулы-1» Даниэль Риккардо побеседовал с Конором Дейли, выступавшим в «Индикаре», об отношении к американской серии.

Ранее Дейли заявлял, что «Индикар» заслуживает «больше уважения» со стороны «Ф-1».

«Безусловно, уважение есть. Нет таких обсуждений, мол, «мы лучшие, «Ф-1» выше всех» – нет. Когда я был ребенком, то, конечно, хотел пробиться в «Ф-1», был фанатом Сенны и так далее. Но нет разговоров о том, что мы на такой высоте, а все остальные где-то внизу. Думаю, если добираешься до определенного уровня, то понимаешь, что представляет собой автоспорт.

Точно нет отношения в духе: «Мы круче, чем вы, ребята» – ничего подобного. По крайней мере я никогда с таким не сталкивался. Мне кажется, мы все просто любим гонки, и у вас совершенно особая дисциплина – особенно это касается «овалов» в сравнении с обычными трассами, где у нас куча прижимной силы», – объяснил австралиец в подкасте Speed Street.

Риккардо не согласился с предположением, что гонщикам «Ф-1» интересна только собственная серия:

«Некоторые люди удивляются и говорят: «Чувак, тебе это нравится?» Например, если я сообщаю, что смотрел NASCAR в детстве, мне отвечают: «Что-что, NASCAR? Но ты же из «Ф-1».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
