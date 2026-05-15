Майк Крак: «Строллу и Алонсо не место в конце пелотона. В «Астон Мартин» чувствуется сильное разочарование»

В «Астон Мартин» рассказали о настроении в команде.

Операционный директор «Астон Мартин» признал, что команда испытывает разочарование из-за своего положения в «Ф-1».

«Мы все гонщики и не хотим выступать в конце пелотона. Хочется добиваться прогресса из года в год – но в то же время нужно учитывать реальность.

Когда ты видишь, что у тебя проблемы, то нет смысла разочаровываться – но нужно признать, что это естественная человеческая реакция.

Пилотам в этом плане труднее всего. Я уже говорил об этом: именно им нужно отдать должное. Такие опытные пилоты, как Ланс [Стролл] и Фернандо [Алонсо ], ездят в конце пелотона – им там не место.

Команде приходится очень непросто, чувствуется сильное разочарование. Но в то же время они отличные профессионалы», – сказал Крак.

