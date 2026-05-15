Макс Ферстаппен о 4-м месте в квалификации на «Нюрбургринге»: «Было непросто, вокруг много быстрых машин»

Ферстаппен высказался о 4-м месте в квалификации на «Нордшляйфе».

Четырехкратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен прокомментировал 4-е место своего экипажа в итоговой квалификации к «24 часам Нюрбургринга».

Напомним, нидерландец принимает участие в уик-энде в составе команды «Винвард» за рулем «Мерседеса » GT 3. Вместе с ним выступают Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья.

«Чувствовал себя комфортно за рулем машины, ведь мы намеревались пробиться в третью топ-квалификацию – что, конечно, непросто, если учитывать всю здешнюю конкуренцию.

Это очень сложно, вокруг много быстрых машин, но нам удалось пробиться. Последнего круга хватило [для прохода в финальную квалификацию]. Было приятно. К счастью, было сухо, с машиной все было в порядке, и нам удалось пробиться вперед. Такова была наша цель.

Вчера условия сильно менялись, а я еще впервые ездил в ночью. Вероятно, тогда были худшие условия из возможных – с дождем и туманом. Но, по крайней мере, я получил хорошее представление о том, чего ожидать в гонке. Так что все хорошо», – сказал Ферстаппен.

