  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен о 4-м месте в квалификации на «Нюрбургринге»: «Было непросто, вокруг много быстрых машин»
0

Макс Ферстаппен о 4-м месте в квалификации на «Нюрбургринге»: «Было непросто, вокруг много быстрых машин»

Ферстаппен высказался о 4-м месте в квалификации на «Нордшляйфе».

Четырехкратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен прокомментировал 4-е место своего экипажа в итоговой квалификации к «24 часам Нюрбургринга».

Напомним, нидерландец принимает участие в уик-энде в составе команды «Винвард» за рулем «Мерседеса» GT3. Вместе с ним выступают Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья.

«Чувствовал себя комфортно за рулем машины, ведь мы намеревались пробиться в третью топ-квалификацию – что, конечно, непросто, если учитывать всю здешнюю конкуренцию.

Это очень сложно, вокруг много быстрых машин, но нам удалось пробиться. Последнего круга хватило [для прохода в финальную квалификацию]. Было приятно. К счастью, было сухо, с машиной все было в порядке, и нам удалось пробиться вперед. Такова была наша цель.

Вчера условия сильно менялись, а я еще впервые ездил в ночью. Вероятно, тогда были худшие условия из возможных – с дождем и туманом. Но, по крайней мере, я получил хорошее представление о том, чего ожидать в гонке. Так что все хорошо», – сказал Ферстаппен.

Экипаж Ферстаппена стал 4-м по итогам финальной квалификации к «24 часам Нюрбургринга»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
гонки на выносливость
GT
logoФормула-1
24 часа Нюрбургринга
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гельмут Марко: «Никогда не мог жить в Монако. Меня устраивают налоги в Австрии»
29 минут назад
Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»
сегодня, 10:57
Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»
сегодня, 10:54Видео
Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»
сегодня, 10:26
Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»
сегодня, 10:12
Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
сегодня, 09:28
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
сегодня, 08:43
Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»
сегодня, 08:38
Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»
сегодня, 07:16
Кристиан Хорнер: «Впервые за 30 лет взял передышку, был на MotoGP, матчах «Ковентри», посетил «Формулу E»
сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
22 минуты назад
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем