Карун Чандок об Алонсо в 2012-м: «Редкий случай, когда у пилота ноль ошибок за сезон. Безупречно»
Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок согласился с журналистом Кевином Тернером, который посчитал исключительными выступления Фернандо Алонсо в составе «Феррари» в 2012 году.
Тогда испанец, ныне представляющий «Астон Мартин», занял второе место в чемпионате, уступив три очка Себастьяну Феттелю из «Ред Булл».
«Я действительно не вижу ни одного слабого места в броне Алонсо за все 20 гонок в той машине. Не могу представить другого гонщика, который боролся бы до последнего этапа», – отметил Тернер в подкасте издания Autosport.
«Когда ты прислал мне сообщение и сказал, о чем будет этот эпизод, мой мозг мгновенно вспомнил об Алонсо образца 2012 года – мгновенно.
Я помню, как все развивалось тогда, и он действовал просто безупречно. Редкий случай, когда можно заявить, что у пилота ноль ошибок за сезон. Абсолютно безупречно», – отреагировал Чандок.
Жаль осознание приходит к некоторым спустя 14 лет
Действительно перформанс, который выдать способны не только лишь все.
И все же есть еще один, всего один и сам Фернандо его большой поклонник.