Карун Чандок об Алонсо в 2012-м: «Редкий случай, когда у пилота ноль ошибок за сезон. Безупречно»

Чандок назвал безупречной борьбу Алонсо за титул в 2012 году.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок согласился с журналистом Кевином Тернером, который посчитал исключительными выступления Фернандо Алонсо в составе «Феррари » в 2012 году.

Тогда испанец, ныне представляющий «Астон Мартин », занял второе место в чемпионате, уступив три очка Себастьяну Феттелю из «Ред Булл ».

«Я действительно не вижу ни одного слабого места в броне Алонсо за все 20 гонок в той машине. Не могу представить другого гонщика, который боролся бы до последнего этапа», – отметил Тернер в подкасте издания Autosport.

«Когда ты прислал мне сообщение и сказал, о чем будет этот эпизод, мой мозг мгновенно вспомнил об Алонсо образца 2012 года – мгновенно.

Я помню, как все развивалось тогда, и он действовал просто безупречно. Редкий случай, когда можно заявить, что у пилота ноль ошибок за сезон. Абсолютно безупречно», – отреагировал Чандок.

