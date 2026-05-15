  • Карун Чандок об Алонсо в 2012-м: «Редкий случай, когда у пилота ноль ошибок за сезон. Безупречно»
Чандок назвал безупречной борьбу Алонсо за титул в 2012 году.

Комментатор Sky Sports и бывший гонщик «Формулы-1» Карун Чандок согласился с журналистом Кевином Тернером, который посчитал исключительными выступления Фернандо Алонсо в составе «Феррари» в 2012 году.

Тогда испанец, ныне представляющий «Астон Мартин», занял второе место в чемпионате, уступив три очка Себастьяну Феттелю из «Ред Булл».

«Я действительно не вижу ни одного слабого места в броне Алонсо за все 20 гонок в той машине. Не могу представить другого гонщика, который боролся бы до последнего этапа», – отметил Тернер в подкасте издания Autosport.

«Когда ты прислал мне сообщение и сказал, о чем будет этот эпизод, мой мозг мгновенно вспомнил об Алонсо образца 2012 года – мгновенно.

Я помню, как все развивалось тогда, и он действовал просто безупречно. Редкий случай, когда можно заявить, что у пилота ноль ошибок за сезон. Абсолютно безупречно», – отреагировал Чандок.

Экс-инженер «Мерседеса»: «Вся команда подняла руки за Алонсо, когда Вольфф перечислял кандидатов на замену Хэмилтона»

Фанхио – лучший гонщик «Ф-1» всех времен по версии The Telegraph, Шумахер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 7-й, Алонсо – 15-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Дед - очень крутой пилот. Был и остается.
Ну дак отец раздавал!)
Жаль осознание приходит к некоторым спустя 14 лет
фастер зен ю
«Не могу представить другого гонщика, который боролся бы до последнего этапа»

Действительно перформанс, который выдать способны не только лишь все.
И все же есть еще один, всего один и сам Фернандо его большой поклонник.
