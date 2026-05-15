Пресс-аташе Феттеля объявила об уходе с должности

У Феттеля появится новый менеджер.

Бритта Реске – пресс-аташе четырехкратного чемпиона «Ф-1» Себастьяна Феттеля – заявила, что покидает команду немца.

По словам Реске, после 17 лет сотрудничества с Феттелем для нее начинается «новая профессиональная глава». В дальнейшем проектами немецкого гонщика будет заниматься другая команда специалистов.

Бритта работала с Феттелем с 2009 года и оставалась с Себастьяном в том числе после его ухода из «Ф-1» в 2022-м. Реске координировала различные проекты пилота и организовывала его публичные выступления – в частности, она курировала проекты Феттеля по защите окружающей среды.

