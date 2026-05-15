  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Журналист Тремейн о 10-летии первой победы Ферстаппена: «Стало очевидно, что родился великий пилот. Борьба с Райкконеном напомнила об Алонсо и Шумахере»
3

Журналист Тремейн о 10-летии первой победы Ферстаппена: «Стало очевидно, что родился великий пилот. Борьба с Райкконеном напомнила об Алонсо и Шумахере»

Ферстаппен показал величие в первой же гонке за «Ред Булл», считает Тремейн.

Журналист сайта «Формулы-1» Дэвид Тремейн высказался о первой победе Макса Ферстаппена, которая случилась ровно десять лет назад – на Гран-при Испании-2016 нидерландец обыграл «Феррари» Кими Райкконена в первой же гонке за «Ред Булл».

«Круг за кругом этот юнец сдерживал ветерана, что бы ни пробовал Кими, и это напомнило мне первый раз, когда Фернандо Алонсо останавливал Михаэля Шумахера в Имоле в 2005-м, а Льюис [Хэмилтон] – Фернандо в Индианаполисе двумя годами позже. В этот раз пилоты из топ-4 не могли расслабиться ни на секунду, не говоря о зрителях, которые следили с замиранием сердца.

Макс ни разу не ошибся, и стало абсолютно очевидно, что мы только что наблюдали за рождением следующего великого пилота. Какой же стоял шум! Отрыв на финише составил 0,616 секунды, но как будто он был равен шести минутам», – поделился воспоминаниями эксперт.

Гельмут Марко: «Хорнер был против перехода Ферстаппена в «Ред Булл» после всего четырех гонок в 2016-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМихаэль Шумахер
logoФормула-1
Гран-при Испании
Гран-при США
logoКими Райкконен
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Гран-при Сан-Марино
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФернандо Алонсо
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Согласен. Тоже сразу стало понятно за кого буду болеть в ближайшее десятилетие и больше и что это будущий многократный чемпион мира. Знаю также, что в один момент Макс возьмёт перерыв в выступлениях в Ф1 и вернётся ещё за несколькими титулами. Писал об этом ещё тогда, в 2016 году.
Вообще немного странно в той ситуации в заслугу сдерживание ставить. РБ в тот уик-энд были быстрее Феррари)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гельмут Марко: «Никогда не мог жить в Монако. Меня устраивают налоги в Австрии»
29 минут назад
Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»
сегодня, 10:57
Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»
сегодня, 10:54Видео
Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»
сегодня, 10:26
Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»
сегодня, 10:12
Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
сегодня, 09:28
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
сегодня, 08:43
Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»
сегодня, 08:38
Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»
сегодня, 07:16
Кристиан Хорнер: «Впервые за 30 лет взял передышку, был на MotoGP, матчах «Ковентри», посетил «Формулу E»
сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
22 минуты назад
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем