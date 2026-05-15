Журналист Тремейн о 10-летии первой победы Ферстаппена: «Стало очевидно, что родился великий пилот. Борьба с Райкконеном напомнила об Алонсо и Шумахере»

Ферстаппен показал величие в первой же гонке за «Ред Булл», считает Тремейн.

Журналист сайта «Формулы-1» Дэвид Тремейн высказался о первой победе Макса Ферстаппена , которая случилась ровно десять лет назад – на Гран-при Испании -2016 нидерландец обыграл «Феррари » Кими Райкконена в первой же гонке за «Ред Булл».

«Круг за кругом этот юнец сдерживал ветерана, что бы ни пробовал Кими, и это напомнило мне первый раз, когда Фернандо Алонсо останавливал Михаэля Шумахера в Имоле в 2005-м, а Льюис [Хэмилтон] – Фернандо в Индианаполисе двумя годами позже. В этот раз пилоты из топ-4 не могли расслабиться ни на секунду, не говоря о зрителях, которые следили с замиранием сердца.

Макс ни разу не ошибся, и стало абсолютно очевидно, что мы только что наблюдали за рождением следующего великого пилота. Какой же стоял шум! Отрыв на финише составил 0,616 секунды, но как будто он был равен шести минутам», – поделился воспоминаниями эксперт.

