Джордж Расселл: «Т-поза появилась случайно. Все благодаря скуке и усталости»
Расселл поделился историей о появлении Т-позы.
Пилот «Мерседеса» рассказал, как возникла его Т-поза, ставшая популярной в фанатском сообществе.
«Ох уж эта печально известная Т-поза. Что ж, это было интро «Ф-1» для сезона-2023. Все вышло неспециально. На самом деле, тут сыграли роль скука и усталость.
Было где-то 11:30 вечера. Мы были на длительных съемках, и я просто положил руки на стену в ожидании своего следующего снимка. Тогда продюсер сказал: «Довольно круто».
И так появилась Т-поза. Нужно поблагодарить того парня. Надо выяснить, кто тогда был режиссером», – сказал Расселл с улыбкой.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ютуб-канал «Мерседеса»
