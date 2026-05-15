  • Джордж Расселл: «Т-поза появилась случайно. Все благодаря скуке и усталости»
Пилот «Мерседеса» рассказал, как возникла его Т-поза, ставшая популярной в фанатском сообществе.

«Ох уж эта печально известная Т-поза.  Что ж, это было интро «Ф-1» для сезона-2023. Все вышло неспециально. На самом деле, тут сыграли роль скука и усталость.

Было где-то 11:30 вечера. Мы были на длительных съемках, и я просто положил руки на стену в ожидании своего следующего снимка. Тогда продюсер сказал: «Довольно круто».

И так появилась Т-поза. Нужно поблагодарить того парня. Надо выяснить, кто тогда был режиссером», – сказал Расселл с улыбкой.

«Ф-1» теперь собирает аншлаги и в кинозалах! Продает билеты лучше UFC и футбола
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: ютуб-канал «Мерседеса»
Еще бы дать пояснения, что это вообще такое, нет?
Ответ Cardboard_monkey
Еще бы дать пояснения, что это вообще такое, нет?
Ты Формулу-1 только по радио слушаешь чтоль?

Это известная коллаборация Рассела с Т-Банком.
