Джордж Расселл: «Т-поза появилась случайно. Все благодаря скуке и усталости»

Расселл поделился историей о появлении Т-позы.

Пилот «Мерседеса » рассказал, как возникла его Т-поза, ставшая популярной в фанатском сообществе.

«Ох уж эта печально известная Т-поза. Что ж, это было интро «Ф-1» для сезона-2023. Все вышло неспециально. На самом деле, тут сыграли роль скука и усталость.

Было где-то 11:30 вечера. Мы были на длительных съемках, и я просто положил руки на стену в ожидании своего следующего снимка. Тогда продюсер сказал: «Довольно круто».

И так появилась Т-поза. Нужно поблагодарить того парня. Надо выяснить, кто тогда был режиссером», – сказал Расселл с улыбкой.

