  • Гельмут Марко: «Хорнер был против перехода Ферстаппена в «Ред Булл» после всего четырех гонок в 2016-м»
Хорнер был против столь раннего перехода Ферстаппена в «Ред Булл», заявил Марко.

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился воспоминаниями о том, как ровно десять лет назад, 15 мая 2016 года, Макс Ферстаппен одержал первую победу в «Формуле-1».

Гран-при Испании стал первым для нидерландца в составе «Ред Булл» – Макс заменил Даниила Квята после четырех гонок сезона.

«Квят дважды столкнулся в той гонке [Гран-при России, последней для Даниила в «Ред Булл»]. В предыдущем сезоне он выступал прилично и иногда даже был быстрее Риккардо, особенно под дождем. Но в 2016-м это был уже другой пилот, и он жаловался на тормоза с первого же дня тестов. Стало очевидно, что нужно что-то делать.

Карлос Сайнс, напарник Макса, был очень разочарован, что мы не выбрали его. Но для нас это было понятное и простое решение.

Руководитель команды Кристиан Хорнер не был согласен с повышением Макса после всего лишь четырех гонок в 2016-м – он был против. Также многие соперники и критики оказывали на меня большое давление и говорили, что Макс все еще молод и это рискованное решение.

[На Гран-при Испании] Кими [Райкконен] был быстрее на прямых, однако не мог обогнать Макса, поскольку он продемонстрировал такой умный и зрелый пилотаж. Даже Йос [Ферстаппен] и Раймонд Вермюлен, менеджер Макса, не могли в это поверить.

Для меня лично, а также для Дитриха [Матешица, сооснователя компании «Ред Булл»] это стало большим облегчением. Люди решили, что мы спятили, но мы смогли заткнуть всех критиков. Это стало прекрасным событием для «Ред Булл» как бренда: его представляло новое, молодое лицо. С психологической точки зрения Максу было не 18 лет, а гораздо больше», – сообщил австриец в интервью De Telegraaf.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Да, интересная статья. Не знал об этом. Побольше бы таких статей 👍
Он забыл упомянуть, что в Испанию они привезли обновления и машина наконец поехала. И на Квята оказывали давление с самого начала сезона, ведь папа Йос и Макс требовали места в главной команде. В конфликте с Феттелем они поддерживали не своего гонщика, а его соперника. Ну и вишенка на торте, то, что оба Мерседеса самовыпилились.
Дед верен себе)
Разговоры про замену Квята начались ещё до начала сезона, какие там жалобы на тормоза. И заменили его несмотря на то, что Квят в первом сезоне был не просто "временами бысрее Дена", а обыграл его, и во втором сезоне умудрился заехать на третье место в Китае
