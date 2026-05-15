Бывший глава отдела аэродинамики ФИА присоединился к «Альпин»

В «Альпин» перешел один из ключевых сотрудников ФИА.

Джейсон Сомервилл – бывший глава отдела аэродинамики ФИА – официально приступил к работе в команде «Альпин » после шестимесячного обязательного отпуска.

Во время «отпуска» Сомервилл продолжал работать в федерации в рамках проектов, которые не связаны с «Формулой-1».

В «Альпин» специалист получил созданную для него должность заместителя технического директора. Сомервилл будет помогать техническому руководителю команды Давиду Саншесу.

Примечательно, что Джейсон считается одним из ключевых специалистов, участвовавших в разработке нынешнего регламента «Ф-1».

