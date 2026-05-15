Экипаж Ферстаппена стал 4-м по итогам финальной квалификации к «24 часам Нюрбургринга»

Ферстаппен и его напарники стартуют 4-ми на «24 часах Нюрбургринга».

Макс Ферстаппен , Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья, выступающие за рулем «Мерседеса », начнут гонку «24 часа Нюрбургринга» с четвертой позиции.

В заключительной квалификации за руль сел Хункаделья, который показал четвертый результат.

Поул завоевал Лука Энгстлер («Ламборгини» №84, напарники – Мирко Бортолотти, Патрик Нидерхаузер), вторым стал Марко Мапелли («Ламборгини №130, напарники – Никки Катсбург, Ник Йеллоли), третьим – Кристофер Хаазе («Ауди » №16, напарники – Бен Грин, Александр Симс).

Гонка начнется завтра, 16 мая, в 16:00 по московскому времени.

