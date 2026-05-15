Экипаж Ферстаппена стал 4-м по итогам финальной квалификации к «24 часам Нюрбургринга»
Макс Ферстаппен, Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья, выступающие за рулем «Мерседеса», начнут гонку «24 часа Нюрбургринга» с четвертой позиции.
В заключительной квалификации за руль сел Хункаделья, который показал четвертый результат.
Поул завоевал Лука Энгстлер («Ламборгини» №84, напарники – Мирко Бортолотти, Патрик Нидерхаузер), вторым стал Марко Мапелли («Ламборгини №130, напарники – Никки Катсбург, Ник Йеллоли), третьим – Кристофер Хаазе («Ауди» №16, напарники – Бен Грин, Александр Симс).
Гонка начнется завтра, 16 мая, в 16:00 по московскому времени.
Ферстаппен пропустит парад пилотов перед гонкой «24 часа Нюрбургринга» из соображений безопасности (RN365)
Том Коронель: «Для Ферстаппена чистые гонки – жизненная необходимость. Вода, хлеб и гонки»