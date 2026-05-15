Босс «Кадиллака»: «Те, кто называют нас аутсайдерами, мало что понимают в «Ф-1». Невероятно, чего команда добилась за такое короткое время»

Босс «Кадиллака» назвал невероятными достижения коллектива в «Ф-1».

Исполнительный директор «Кадиллака » Дэн Таурисс позитивно оценивает успехи новой команды в «Формуле-1».

«Если речь о кратко-, средне- и долгосрочных целях, считаю, мы на верном пути. На мой взгляд, мы идем с опережением графика в плане краткосрочных целей, но надо убедиться, что будут достигнуты среднесрочные цели. Безусловно, долгосрочные цели довольно амбициозные.

Несомненно, я ощущаю, что мы тут на своем месте. Команда здорово встроилась и заслужила уважение в паддоке благодаря своим выступлениям. Полагаю, мы превзошли ожидания многих.

А тем, кто называет нас аутсайдерами, я отвечаю, что вы мало что понимаете в «Формуле-1». Поистине невероятно, чего команда добилась за такое короткое время.

Все знают, что это очень трудный спорт. Это вершина автоспорта. То, что мы выстроили – это замечательно. Теперь нужно продолжить развитие на этой основе и постараться учиться и прибавлять как можно быстрее», – заявил Таурисс.

