4

Ральф Шумахер: «Антонелли может вновь потеряться, как в 2025-м»

Антонелли может сдать с развитием болида «Мерседеса», опасается Ральф Шумахер.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер допустил серьезный спад Андреа Кими Антонелли из-за предстоящих обновлений «Мерседеса».

Команда планирует серьезно модифицировать машину к Гран-при Канады, который пройдет в следующие выходные.

«Пока что он не станет первым номером – нет смысла торопиться. И у «Мерседеса» слишком хороший болид, это было бы нелогично.

Что касается обновлений, они могут сыграть на руку как одному гонщику, так и другому. Кто знает – зависит от стиля пилотажа. Мы видели это в прошлом году в «Макларене», когда Ландо Норрис был очень доволен обновлением, а Оскар Пиастри – нет.

Все зависит от того, нужна ли гонщику склонность машины к недостаточной или избыточной поворачиваемости. И мы помним, как в прошлом году «Мерседес» сильно ошибся с задней осью: развитие пошло в неверном направлении – в ущерб Кими Антонелли.

И он совсем потерялся. Абсолютно не мог с этим справиться, и, конечно, такая история может случиться вновь. Сезон только начался.

Но в любом случае надо снять шляпу перед ним за то, чего уже удалось достичь. Просто замечательно – выдавать такие выступления в таком молодом возрасте. И преодолевать проблемы – не будем забывать, что он все еще допускает ошибки, но сразу же возвращается. Безусловно, за это он заслуживает всяческих похвал», – подчеркнул Шумахер.

Тото Вольфф: «У Антонелли бывают ошибки, но проще успокоить кого-то необузданного, чем разогнать осла»

«Мерседес» – среди лидеров «Ф-1» по отвратительным стартам. Что не так?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
Гран-при Канады
logoРальф Шумахер
logoЛандо Норрис
logoМерседес
logoМакларен
logoАндреа Кими Антонелли
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот бы Ральф уже потерялся наконец-то
Вот бы бОльшая часть комментаторов потерялись либо же гоняют воздух исключительно среди себе подобных
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гельмут Марко: «Никогда не мог жить в Монако. Меня устраивают налоги в Австрии»
39 минут назад
Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»
сегодня, 10:57
Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»
сегодня, 10:54Видео
Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»
сегодня, 10:26
Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»
сегодня, 10:12
Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
сегодня, 09:28
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
сегодня, 08:43
Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»
сегодня, 08:38
Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»
сегодня, 07:16
Кристиан Хорнер: «Впервые за 30 лет взял передышку, был на MotoGP, матчах «Ковентри», посетил «Формулу E»
сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
32 минуты назад
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем