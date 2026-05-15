Ральф Шумахер: «Антонелли может вновь потеряться, как в 2025-м»

Антонелли может сдать с развитием болида «Мерседеса», опасается Ральф Шумахер.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер допустил серьезный спад Андреа Кими Антонелли из-за предстоящих обновлений «Мерседеса ».

Команда планирует серьезно модифицировать машину к Гран-при Канады, который пройдет в следующие выходные.

«Пока что он не станет первым номером – нет смысла торопиться. И у «Мерседеса» слишком хороший болид, это было бы нелогично.

Что касается обновлений, они могут сыграть на руку как одному гонщику, так и другому. Кто знает – зависит от стиля пилотажа. Мы видели это в прошлом году в «Макларене », когда Ландо Норрис был очень доволен обновлением, а Оскар Пиастри – нет.

Все зависит от того, нужна ли гонщику склонность машины к недостаточной или избыточной поворачиваемости. И мы помним, как в прошлом году «Мерседес» сильно ошибся с задней осью: развитие пошло в неверном направлении – в ущерб Кими Антонелли.

И он совсем потерялся. Абсолютно не мог с этим справиться, и, конечно, такая история может случиться вновь. Сезон только начался.

Но в любом случае надо снять шляпу перед ним за то, чего уже удалось достичь. Просто замечательно – выдавать такие выступления в таком молодом возрасте. И преодолевать проблемы – не будем забывать, что он все еще допускает ошибки, но сразу же возвращается. Безусловно, за это он заслуживает всяческих похвал», – подчеркнул Шумахер.

Тото Вольфф: «У Антонелли бывают ошибки, но проще успокоить кого-то необузданного, чем разогнать осла»

«Мерседес» – среди лидеров «Ф-1» по отвратительным стартам. Что не так?