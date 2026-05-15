Ожье отреагировал на пост про качественные шины в WRC: «Надеюсь, это шутка»

Ожье высмеял поставщика шин для WRC.

Девятикратный чемпион WRC и пилот «Тойоты» Себастьян Ожье прокомментировал пост в соцсетях шинного производителя «Ханкук», который поставляет комплекты для чемпионата мира по ралли.

«Пыль, прыжки и непрекращающиеся события на гравийных дорогах – вот что определяет Португалию. Шины «Ханкука» обеспечили долговечность и управляемость на пересеченной местности и скоростных участках», – написал корейский производитель по итогам Ралли Португалии.

Ожье отреагировал в комментариях к посту:

«Надеюсь, это шутка…»

На прошедшем Ралли Португалии француз столкнулся с проколом на предпоследнем спецучастке, из-за чего упустил лидерство и в итоге финишировал 6-м.

WRC. Невилль выиграл Ралли Португалии после прокола у Ожье на предпоследнем спецучастке
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Себастьяна Ожье
