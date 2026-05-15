Экипаж Ферстаппена прошел в финальную квалификацию к «24 часам Нюрбургринга»

Экипаж Ферстаппена дошел до последней стадии квалификации на «Нюрбургринге».

Четырехкратный чемпион «Ф-1» Макс Ферстаппен занял 6-е место во второй топ-квалификации к «24 часам Нюрбургринга», что позволило его экипажу пройти в финальную сессию, где определится обладатель поула.

Напомним, Ферстаппен выступает в составе экипажа №3 команды «Винвард» за рулем «Мерседеса » GT3. В его напарниках числятся Лукас Ауэр, Жюль Гунон и Даниэль Хункаделья.

Первое место во второй топ-квалификации досталось «Ламборгини » Huracan GT3 экипажа №130 (Ники Катсбург, Марко Мапелли, Ник Йеллоли). Вторую строчку занял «Астон Мартин » Vantage AMR GT3 экипажа №34 (Маттиа Друди, Фелипе Фернандес Лазер, Кристиан Крогнес, Ники Тим), третью – «Порше » 911 GT3 R экипажа №911 (Мэтт Кэмпбелл, Кевин Эстре, Айханджан Гювен, Томас Прейнинг).

