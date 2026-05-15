Лоран Мекьес: «Управляемость – один из ключевых аспектов при улучшении болида «Ред Булл»

Мекьес указал на трудности «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес поделился подробностями о том, как команда попыталась добиться прогресса перед Гран-при Майами.

«В воскресенье вечером после Гран-при в Сузуке мы сказали друг другу, что, несмотря на нехватку темпа по сравнению с прошлым сезоном, несмотря на все это, мы не предоставляем нашим пилотам стабильный болид, болид, которым они могли бы уверенно управлять – из круга в круг, от поворота к повороту.

В течение пятинедельного перерыва именно этому вопросу была посвящена большая часть работы – в дополнение к обычному процессу разработки. Так что да, между машинами [до обновления и после] есть разница, какой бы она ни была. Но, конечно, она ощутима. И это отразилось на времени круга.

Мы знали, что теряем много времени из-за нехватки уверенности со стороны пилотов. Управляемость – один из ключевых аспектов для нас. Были и другие, и с некоторыми нам все еще предстоит разобраться», – сказал Мекьес.

