Дженсон Баттон: «Пилоты «Ф-1» не уверены в себе. В гонках ты чаще проигрываешь, чем побеждаешь»

Баттон считает, что у пилотов «Ф-1» есть общая проблема.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон рассказал о трудностях, с которыми сталкивается, по его мнению, большинство пилотов.

«Мы как гонщики несовершенны. Мы не уверены в себе – и это касается любого пилота.

В прошлом году я услышал, как Льюис Хэмилтон, задав вопрос «Феррари» по радио и не получив ответа, спросил: «Я делаю что-то не так?» Ну, ты же семикратный чемпион. У тебя должна быть запредельная уверенность. Но у тебя начинают появляться сомнения.

Ты забываешь, чего достиг, и думаешь только о последней сессии. Ты знаешь, что недостаточно хорош, ведь уступил напарнику две десятые. Это безумие – ты оказываешь на самого себя невероятное давление. Именно поэтому очень многие гонщики проваливаются, даже несмотря на наличие таланта. У них большие проблемы с психологическим состоянием.

Я слышал об этом от многих пилотов. Мы воспринимаем это как слабость, поэтому не говорим об этом. Вот почему меня изумил Ландо [Норрис] и то, как последние пару лет он открыто говорил о психологическом здоровье. Это очень и очень хорошо. Думаю, это придает немало сил.

Была ли неуверенность у Михаэля Шумахера? Думаю, да… Есть некоторые пилоты, о которых я думал: «Он кажется весьма высокомерным». Но это не так, просто он не хочет показывать себя людям. Гонщики знают о своей неуверенности – и это самая большая проблема, ведь ты можешь никогда не преодолеть все эти сомнения. [У Макса Ферстаппена] тоже есть неуверенность.

Все сводится к тому, что ты чаще проигрываешь, чем побеждаешь. В «Ф-1» я провел [около] 300 Гран-при, а выиграл 15. 15! 15. Выходит, я проиграл 285 гонок. У Льюиса Хэмилтона невероятные достижения – но он все же больше проиграл, чем выиграл. Вот почему в нашем спорте трудно: у тебя больше поражений, чем побед», – сказал Баттон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
