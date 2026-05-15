  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Себастьян Буэми: «Ферстаппен не участвует в «24 часах Нюрбургринга» ради галочки. Он собирается выиграть»
0

Себастьян Буэми: «Ферстаппен не участвует в «24 часах Нюрбургринга» ради галочки. Он собирается выиграть»

Буэми высказался об интересе Ферстаппена к суточным марафонам.

Пилот симулятора «Ред Булл» и гонщик «Тойоты» в WEC Себастьян Буэми рассказал, с какими трудностями столкнулся бы Макс Ферстаппен, если бы принял решение участвовать в 24-часовом марафоне не на «Нордшляйфе», а на «Ле-Мане».

«Думаю, он очень давно занимается гонками GT3. Очевидно, он практикуется. Нельзя сказать, что он приехал [на «Нюрбургринг»] без наката. Мне кажется, у него была очень хорошая практика.

Скажем, если бы он захотел выступить в «Ле-Мане», то у него не было бы возможности проехать по трассе, пока не наступит гоночный уик-энд. На «Нюрбургринге» можно хотя бы принять участие в менее крупных заездах, которые проходят перед «24 часами». Он смог проехать за рулем своей машины, со своей командой, в тех же условиях.

Он вложил в это много часов и сил. Макс не участвует в гонке ради галочки. Он собирается выиграть. Он планирует провести отличную гонку. И поэтому, думаю, он хорошо подготовился.

В случае же с «Ле-Маном» у него был бы меньший накат – у всех так», – пояснил Буэми.

Экипаж Ферстаппена сохранил 3-е время по итогам 2-й квалификации к «24 часам Нюрбургринга»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoСебастьян Буэми
logoФормула-1
logoWEC
Нюрбургринг
гонки на выносливость
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
24 часа Нюрбургринга
logo24 часа Ле-Мана
GT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гельмут Марко: «Никогда не мог жить в Монако. Меня устраивают налоги в Австрии»
29 минут назад
Арвид Линдблад: «Надеюсь, в Канаде у «Рейсинг Буллз» не будет технических проблем»
сегодня, 10:57
Машина безопасности вызвала аварию и едва не спровоцировала массовый завал в СМП «Ф-4»
сегодня, 10:54Видео
Хуан-Пабло Монтойя о победе в дебютной «Инди-500»: «Меня заставили выступать, я не хотел»
сегодня, 10:26
Ландо Норрис: «В какой-то момент планировал поездить за рулем болида «Формулы Е»
сегодня, 10:12
Гюнтер Штайнер: «Бермэн готов перейти в топ-команду. Было бы хорошо, если бы Оливер в итоге оказался в «Феррари»
сегодня, 09:28
Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»
сегодня, 08:43
Гельмут Марко: «Образование юриста уберегло меня от всякой чуши, которую мне говорили»
сегодня, 08:38
Давиде Вальсекки: «Ф-1» нужно делать ставку на молодежь, которая готова гораздо лучше, чем раньше. Пилоты на пике уже в 22 года»
сегодня, 07:16
Кристиан Хорнер: «Впервые за 30 лет взял передышку, был на MotoGP, матчах «Ковентри», посетил «Формулу E»
сегодня, 06:29
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
22 минуты назад
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем