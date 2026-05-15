Себастьян Буэми: «Ферстаппен не участвует в «24 часах Нюрбургринга» ради галочки. Он собирается выиграть»

Буэми высказался об интересе Ферстаппена к суточным марафонам.

Пилот симулятора «Ред Булл » и гонщик «Тойоты» в WEC Себастьян Буэми рассказал, с какими трудностями столкнулся бы Макс Ферстаппен , если бы принял решение участвовать в 24-часовом марафоне не на «Нордшляйфе», а на «Ле-Мане».

«Думаю, он очень давно занимается гонками GT 3. Очевидно, он практикуется. Нельзя сказать, что он приехал [на «Нюрбургринг»] без наката. Мне кажется, у него была очень хорошая практика.

Скажем, если бы он захотел выступить в «Ле-Мане», то у него не было бы возможности проехать по трассе, пока не наступит гоночный уик-энд. На «Нюрбургринге» можно хотя бы принять участие в менее крупных заездах, которые проходят перед «24 часами». Он смог проехать за рулем своей машины, со своей командой, в тех же условиях.

Он вложил в это много часов и сил. Макс не участвует в гонке ради галочки. Он собирается выиграть. Он планирует провести отличную гонку. И поэтому, думаю, он хорошо подготовился.

В случае же с «Ле-Маном» у него был бы меньший накат – у всех так», – пояснил Буэми.

