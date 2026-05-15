Экипаж Ферстаппена сохранил 3-е время по итогам 2-й квалификации к «24 часам Нюрбургринга»

Экипаж Макса Ферстаппена занял третье место по итогам второй квалификации к гонке «24 часа Нюрбургринга».

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» выступает за рулем «Мерседеса» №3 вместе с Лукасом Ауэром, Жюлем Гуноном и Даниэлем Хункадельей.

Лучшее время по итогам двух сессий осталось за «Мерседесом» №80 (Маро Энгель, Максим Мартен, Фабиан Шиллер, Лука Штольц), вторым стал экипаж «БМВ» №1 (Аугусту Фарфус, Раффаеле Марчелло, Джордан Пеппер, Келвин ван дер Линде).

Вторая квалификация проходила в темное время суток и на влажной трассе – в результате очень немногим участникам удалось улучшить свое время.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ютуб-канал гонки «24 часа Нюрбургринга»
Круто. И страшно.
