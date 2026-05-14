Пьер Гасли: «Считаю, что «Альпин» обладает всем необходимым для борьбы в группе лидеров»

Гасли доволен прогрессом «Альпин».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал, что его радует прогресс команды в нынешнем сезоне, хотя признал, что коллективу нужно продолжать прибавлять, чтобы начать бороться за самые высокие места.

«Разумеется, я по-прежнему хочу добиться большего в сравнении с тем, что мы делаем сейчас. Хочу бороться за самые высокие места, бороться с лидерами чемпионата.

Притом, что эти лидеры сейчас не так уж далеко впереди. Однако «Альпин» пока недостаточно быстра, чтобы участвовать в этой борьбе. Полагаю, на все еще не хватает пары десятых секунды, но при этом я верю, что если мы будем продолжить в том же духе, делать то же, что и сейчас, то сможем присоединиться к борьбе между командами, которые сейчас находятся выше нас – не считаю это невозможным.

Безусловно, победа в чемпионате остается главной целью. Хотя в этом году, очевидно, такой цели перед нами не стоит. Однако я вижу положительные изменения в структуре, процессах, команда сделала шаг вперед.

Можно ли сказать, что «Альпин » прямо сейчас обладает всем необходимым для победы в чемпионате? Нет, нам по-прежнему нужно прибавить в нескольких областях. Однако я считаю, что мы обладаем всем необходимым для борьбы в группе лидеров. И ситуация выглядит обнадеживающе», – рассказал Гасли.

