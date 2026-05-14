Дженсон Баттон о психологический неуверенности гонщиков: «В итоге все сводится к тому, что проигрываешь ты намного чаще, чем выигрываешь»

Даже многократные чемпионы не уверены в себе – считает Баттон.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон полагает, что Максу Ферстаппену и Льюису Хэмилтону по-прежнему порой свойственна неуверенность в себе – и это касается любого известного спортсмена.

«Когда я в прошлом году слушал переговоры Хэмилтона по радио, то нередко возникали ситуации, в которых Льюис задавал команде вопрос, не получал на него ответа, и как будто думал про себя: «Может, я что-то делаю не так?» То есть, ты же семикратный чемпион «Формулы-1», твоя уверенность в себе и своих действиях должна быть запредельной. Однако порой неуверенность все равно проявляется.

И про Ферстаппена в какой-то степени можно сказать то же самое.

В целом проблема гонщика в том, что ты забываешь, чего уже добился в карьере, и думаешь только о последней сессии. Тебя посещают мысли вроде: «Я уступил своему напарнику 0,2 секунды, я недостаточно хорош».

И это полное безумие. Ты сам создаешь колоссальное давление на себя. И именно по этой причине мы видим, как многие гонщики порой терпят неудачу в этом спорте, несмотря на весь свой талант. Им тяжело психологически.

И я слышал об этом от многих гонщиков. Мы считаем это слабостью, поэтому предпочитаем не обсуждать подобные вещи публично. И вот это действительно поразило меня в Ландо Норрисе – что он в последние годы стал открыто обсуждать проблемы психологии и настроя.

В итоге все порой сводится к тому, что проигрываешь ты намного чаще, чем выигрываешь. Например, в «Формуле-1» я сам провел 300 Гран-при, а выиграл 15 из них. Пятнадцать! То есть 285 раз я терпел поражение. И Льюис Хэмилтон, несмотря на все свои выдающиеся достижения, все равно проигрывал намного чаще, чем побеждал. Вот почему многие спортсмены сталкиваются с психологическими трудностями – потому что они неизбежно чаще проигрывают, чем выигрывают», – рассказал Баттон.

