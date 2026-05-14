Отмар Сафнауэр: «Говорил Окону и Пересу, что выбью из них все дерьмо, если они столкнутся»

Сафнауэр сообщил, как угрожал Окону и Пересу из-за аварий.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр рассказал, что говорил своим пилотам на стартовой решетке, выделив случай Эстебана Окона и Серхио Переса , которые неоднократно сталкивались, когда были напарниками в «Форс-Индии».

«Я жал руки гонщикам, поднимал палец вверх. Но только не в случае Эстебана и Серхио. Я говорил: «Ты с ним столкнешься – я из тебя все дерьмо выбью, потому что я гораздо крупнее тебя».

Они не слушали. Знаете, как мы это прекратили? Они часто квалифицировались рядом друг с другом. И в то время ты получал штраф в пять позиций, если вскрыл пломбу коробки передач. И мы в команде им сказали: «Слушайте, еще раз такое случится, получите штраф в пять позиций. Мы просто сорвем пломбу». А как еще их развести?» – поделился историей Сафнауэр в подкасте High Performance Racing.

Сафнауэр ответил, пришлось ли ему выбивать все дерьмо из пилотов:

«Нет, физически – нет, скорее психологически. Это была просто угроза. Угроза сработала».

