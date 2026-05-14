Джеймс Воулз: «Уильямс» должен набирать очки каждый уик-энд после летнего перерыва»

Воулз рассказал, когда «Уильямс» добьется значимого прогресса.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз сообщил о планах коллектива по стабильному попаданию в топ-10.

«Развитие относительно и зависит от того, какими окажутся наши обновления в сравнении с тем, что привезут соперники.

Сейчас проводится работа, которая продлится вплоть до августовского перерыва и немного дольше. Ее итогом станет то, что мы должны чувствовать себя уверенно и стабильно набирать очки каждый уик-энд с этого момента.

А пока что мы должны приближаться и приближаться к тому, чтобы зарабатывать очки в идеальный уик-энд, но не обязательно являться пятой по скорости командой. Сейчас это «Альпин ». Нам же необходимо найти еще несколько десятых», – заявил босс на ютуб-канале команды.

