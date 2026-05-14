Оливер Бермэн: «Все пилоты поддержат V8 или V10 на «зеленом» топливе»

Бермэн считает, что все его коллеги поддержат переход на V8 или V10.

Гонщик «Хааса » Оливер Бермэн высказался о текущих двигателях и потенциальном переходе «Формулы-1» на V8.

«Ф-1» невероятным образом себя проявляла в плане лидерства по развитию силовых установок. Такие вещи рано или поздно переходят на дорожные автомобили. Скажем, «зеленое» топливо: чемпионат стал первопроходцем, и сегодня мы используем полностью «зеленое» топливо – это фантастика.

Оно еще дорогое, но нужно с чего-то начинать. Серия проделала прекрасную работу в этом направлении. Если есть способ использовать это «зеленое» топливо и обычные моторы – V8, V10 или какие-то еще – считаю, мы все это поддержим.

Посмотрим, что получится. Мне нравится, что «Ф-1» все время прокладывает путь вперед. Но, конечно, гонщик и фанат автоспорта во мне хочет поработать с прекрасно звучащими и мощными моторами. Я пилотировал только болид «Ф-1» c гибридным двигателем V6. Скоро опробую другой мотор, и я в предвкушении», – сообщил британец.

«Ф-1» хочет вернуть легендарные двигатели V8. Это популизм?

Гельмут Марко: «Чем быстрее «Ф-1» перейдет на V8, тем лучше»