Том Коронель: «Для Ферстаппена чистые гонки – жизненная необходимость. Вода, хлеб и гонки»

Коронель поставил гонки в один ряд с водой и хлебом для Ферстаппена.

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мыслями о мотивации пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который в эти выходные примет участие в «24 часах Нюрбургринга».

«Он нуждается в вызовах. А это максимальный вызов. Ты четырехкратный чемпион мира, но испытываешь волнение на «Нордшляйфе». Он понял, что действительно получает удовольствие. Да, я это понимаю.

Это чистые гонки, самые суровые гонки. Если говоришь о ралли, упоминаешь «Дакар». А в гонках не говоришь о «Формуле-1» – там просто болиды, которые проезжают повороты быстрее всех. Вот и все. Но это – настоящий вызов, самый суровый автоспорт.

Все зависит от твоей любви к автоспорту. Для других гонки – это просто гонки. Но для Макса чистые гонки – жизненная необходимость. Вода, хлеб и гонки. Это автоспорт 2.0. Очень тяжело объяснить, что в таких заездах ощущает пилот», – заявил Коронель.

Том также высказался о шансах Ферстаппена на успех:

«Он будет ехать среди лидеров, 100 процентов. Об этом можно не переживать.

Может ли выиграть? Да, 100 процентов».

Ферстаппен пропустит парад пилотов перед гонкой «24 часа Нюрбургринга» из соображений безопасности (RN365)

Ренгер ван дер Занде: «Ферстаппену нужно помнить, что круговой-любитель в любой момент может сделать что-нибудь безумное»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Nl.motorsport.com
Максу надо в Наскар. 500 миль тапку в пол, борьба в касание, а после гонки показал соперникам средний палец или даже морду пошёл бить. Впишется, как родной. А в марафонах тоже надо думать и экономить.
Ответ Сергей Горелов
да там так не выйдет, ибо самому по щщам надают)
