Том Коронель: «Для Ферстаппена чистые гонки – жизненная необходимость. Вода, хлеб и гонки»

Коронель поставил гонки в один ряд с водой и хлебом для Ферстаппена.

Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель поделился мыслями о мотивации пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена , который в эти выходные примет участие в «24 часах Нюрбургринга».

«Он нуждается в вызовах. А это максимальный вызов. Ты четырехкратный чемпион мира, но испытываешь волнение на «Нордшляйфе». Он понял, что действительно получает удовольствие. Да, я это понимаю.

Это чистые гонки, самые суровые гонки. Если говоришь о ралли, упоминаешь «Дакар». А в гонках не говоришь о «Формуле-1» – там просто болиды, которые проезжают повороты быстрее всех. Вот и все. Но это – настоящий вызов, самый суровый автоспорт.

Все зависит от твоей любви к автоспорту. Для других гонки – это просто гонки. Но для Макса чистые гонки – жизненная необходимость. Вода, хлеб и гонки. Это автоспорт 2.0. Очень тяжело объяснить, что в таких заездах ощущает пилот», – заявил Коронель.

Том также высказался о шансах Ферстаппена на успех:

«Он будет ехать среди лидеров, 100 процентов. Об этом можно не переживать.

Может ли выиграть? Да, 100 процентов».

