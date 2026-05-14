Экс-пилот «Ф-1» Даннер о возрасте Хэмилтона: «Алонсо смотрелся бы так же в паре с Леклером»

Даннер предположил, что у Хэмилтона и Алонсо нет шансов в паре с Леклером.

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер заявил, что проблемы Льюиса Хэмилтона в «Феррари» связаны с возрастом – 41-летний британец уже не может соперничать с 28-летним Шарлем Леклером .

«Леклер – готовый пилот высочайшего уровня, и наступает момент, когда ты уже не можешь за ним угнаться.

Герхард [Бергер ] признавался мне, что в определенном возрасте уже не мог это делать. Скорость все еще была, он выиграл Гран-при, но того, что позволяет выйти за пределы, не осталось.

Для того, чтобы раздвинуть границы, нужно работать в состоянии потока. В таком состоянии у тебя все получается. Ты проезжаешь поворот и уже готов к следующему, даже не думая о деталях, а затем преодолеваешь его и уже жмешь на газ. С возрастом такие вещи перестают быть простыми», – отметил эксперт в интервью AvD Motorsport Magazine.

По словам Даннера, 44-летний гонщик «Астон Мартин » Фернандо Алонсо испытывал бы такие же сложности в «Феррари»:

«Если поставить его в пару с Леклером, он смотрелся бы так же, как Льюис. Скорее всего, это обычная ситуация к концу карьеры».

