  • Экс-пилот «Ф-1» Даннер о возрасте Хэмилтона: «Алонсо смотрелся бы так же в паре с Леклером»
Даннер предположил, что у Хэмилтона и Алонсо нет шансов в паре с Леклером.

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер заявил, что проблемы Льюиса Хэмилтона в «Феррари» связаны с возрастом – 41-летний британец уже не может соперничать с 28-летним Шарлем Леклером.

«Леклер – готовый пилот высочайшего уровня, и наступает момент, когда ты уже не можешь за ним угнаться.

Герхард [Бергер] признавался мне, что в определенном возрасте уже не мог это делать. Скорость все еще была, он выиграл Гран-при, но того, что позволяет выйти за пределы, не осталось.

Для того, чтобы раздвинуть границы, нужно работать в состоянии потока. В таком состоянии у тебя все получается. Ты проезжаешь поворот и уже готов к следующему, даже не думая о деталях, а затем преодолеваешь его и уже жмешь на газ. С возрастом такие вещи перестают быть простыми», – отметил эксперт в интервью AvD Motorsport Magazine.

По словам Даннера, 44-летний гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо испытывал бы такие же сложности в «Феррари»:

«Если поставить его в пару с Леклером, он смотрелся бы так же, как Льюис. Скорее всего, это обычная ситуация к концу карьеры».

Нельсон Пике-младший: «Хэмилтон – второй номер «Феррари»

Шарль Леклер: «Переход Хэмилтона в «Феррари» стал для меня отличной возможностью»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Жаль мы не увидим Алонсо ни с Расселом, ни с Эклером, ни с кем другим из приличных пилотов, очень удобно ездить рядом с бездарным сынком владельца команды, на фоне которого Перес топ пилотом был и мегаквалифаером.
Хватит ЛУКАвить.... Мы все хотим, чтобы он бы в паре с Хэмилтоном и мы бы все увидели и выяснили, кто круче.
так видели уже. Вы не застали или уже забыли?
Скорее всего, но не факт, Шарль тоже под давлением может ошибаться, но всё зависит от машины, будь у Феррари самовоз, думаю и Хэмилтон и Алонсо будут запредельно мотивированы, а учитываю их огромный опыт всё возможно
Даннер не прав по мнению многих псевдофанов условных Леклера и т.п. чего бы этому выскочке Хэмильтону нечистокровному....
У этой великой так называемой nation есть претензии ко всему чужому...
