Отмар Сафнауэр о том, как Расселл искал команду в «Ф-1»: «Больше ни разу за 28 лет не видел такого»

Сафнауэр назвал уникальным подход юного Расселла при поиске команды.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр обсудил с экс-инженером «Уильямса» Робом Смедли любовь Джорджа Расселла к презентациям.

Собеседники вспомнили, как гонщик, который тогда был юниором «Мерседеса», искал команду в «Формуле-1».

«Джордж послал презентацию в PowerPoint Клэр Уильямс, где объяснял, почему он должен стать следующим гонщиком команды. Он послал ее Клэр, и я видел презентацию», – заявил Смедли в подкасте High Performance Racing.

«Со мной было то же самое. И я его пригласил. Он пришел с презентацией, где говорилось, почему «Форс-Индия» должна его нанять.

Тогда у нас не было свободного места. Но помню, как я позвонил Тото [Вольффу] и сказал: «Мне нравится этот парень».

Больше ни разу за 28 лет не видел, чтобы гонщик пришел без менеджера и сказал: «Эй, посмотрите на презентацию». Никогда – только Джордж. Я подумал: «Вот молодец», – отреагировал Сафнауэр.

«Он собрал всю статистику. Отправил презентацию Клэр, а она переслала мне и Падди Лоу. И я подумал: «Немного занудно для пилота. Но надо же – столько деталей, он действительно изучил вопрос».

Это было давно, так что Джордж не будет против, если скажу, что в этом была некая наивность. Но тогда он даже не был 20-летним, ему было всего 19 лет, и я никогда не видел, чтобы гонщик так себя представлял – ни до этого, ни после», – добавил Смедли.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
За спиной у Джорджа не было мощной поддержки, вот и пришлось всё делать самому. Лауда, например, взял кредит в банке и просто купил себе место в команде Ф-1. Но сейчас ценники конечно другие.
Ответ Дмитрий Травницкий
//За спиной у Джорджа не было мощной поддержки//

Где-то очень обиделся один Тото Вольфф)
Ответ MP423
Ну так Тото и пришел после этой презентации. Ни че он не обиделся. У Расселла был поддержкой до этого отец, который на нескольких работах трудился, начиная с картинга. Вот и вот.
В этом весь Джордж. Кстати, пример очень поучительный для молодых пилотов.
Ответ MP423
про кастинг фильма "Шестое чувство"
Хэйли Джоэл Осмент был единственным из кандидатов на получение роли Коула, кто пришёл на кастинг в галстуке. Когда Шьямалан спросил у мальчика, читал ли он свою часть сценария, Хэйли ответил, что накануне прочитал сценарий три раза. Удивлённый Найт переспросил: «Ты прочитал свою часть сценария целых три раза?», на что мальчик ответил: «Нет, я трижды прочитал весь сценарий».
может, не в тему, но чот вспомнилось
