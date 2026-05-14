Отмар Сафнауэр о том, как Расселл искал команду в «Ф-1»: «Больше ни разу за 28 лет не видел такого»
Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр обсудил с экс-инженером «Уильямса» Робом Смедли любовь Джорджа Расселла к презентациям.
Собеседники вспомнили, как гонщик, который тогда был юниором «Мерседеса», искал команду в «Формуле-1».
«Джордж послал презентацию в PowerPoint Клэр Уильямс, где объяснял, почему он должен стать следующим гонщиком команды. Он послал ее Клэр, и я видел презентацию», – заявил Смедли в подкасте High Performance Racing.
«Со мной было то же самое. И я его пригласил. Он пришел с презентацией, где говорилось, почему «Форс-Индия» должна его нанять.
Тогда у нас не было свободного места. Но помню, как я позвонил Тото [Вольффу] и сказал: «Мне нравится этот парень».
Больше ни разу за 28 лет не видел, чтобы гонщик пришел без менеджера и сказал: «Эй, посмотрите на презентацию». Никогда – только Джордж. Я подумал: «Вот молодец», – отреагировал Сафнауэр.
«Он собрал всю статистику. Отправил презентацию Клэр, а она переслала мне и Падди Лоу. И я подумал: «Немного занудно для пилота. Но надо же – столько деталей, он действительно изучил вопрос».
Это было давно, так что Джордж не будет против, если скажу, что в этом была некая наивность. Но тогда он даже не был 20-летним, ему было всего 19 лет, и я никогда не видел, чтобы гонщик так себя представлял – ни до этого, ни после», – добавил Смедли.
Где-то очень обиделся один Тото Вольфф)
Хэйли Джоэл Осмент был единственным из кандидатов на получение роли Коула, кто пришёл на кастинг в галстуке. Когда Шьямалан спросил у мальчика, читал ли он свою часть сценария, Хэйли ответил, что накануне прочитал сценарий три раза. Удивлённый Найт переспросил: «Ты прочитал свою часть сценария целых три раза?», на что мальчик ответил: «Нет, я трижды прочитал весь сценарий».
может, не в тему, но чот вспомнилось