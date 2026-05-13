MotoGP. «Дукати» не будет заявлять замену для травмированного Маркеса на Гран-при Каталонии
Испанец пропустит предстоящий Гран-при Каталонии – Маркес получил перелом ноги в результате аварии, в которую попал в спринте на этапе во Франции. На гонке в Барселоне «Дукати» будет представлять только Франческо Баньяя.
По регламенту, если между двумя гонками проходит меньше 11 дней, команда не обязана искать замену для гонщика в случае травмы. В «Дукати» предпочли не выставлять мотоцикл и не привлекать тест-пилота команды Микеле Пирро.
В «Дукати» уверены, что Маркес успеет восстановиться к Гран-при Италии, который пройдет 29-31 мая.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: it.motorsport
