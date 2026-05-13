Даниэль Хункаделья: «Могу понять разочарование Ферстаппена нынешней «Ф-1». Ему нравится контролировать ситуацию»

Хункаделья объяснил недовольство Ферстаппена новой «Ф-1».

Пилот WEC и GT Даниэль Хункаделья – который будет напарником Ферстаппена на «24 часах Нюрбургринга», – поделился мнением о причинах, по которым Максу не нравятся гонки на новых болидах «Формулы-1». И почему сейчас он уделяет все больше времени гонкам класса GT.

«Я могу понять разочарование Макса . Ему нравится контролировать ситуацию. Он хочет понимать, почему происходят те или иные вещи и как он может на них повлиять.

Сейчас, как кажется, у него нет инструментов, с помощью которых он мог бы повлиять на свои выступления. И я думаю, что его расстраивает именно это. И то же можно сказать про других – все больше и больше гонщиков «Ф-1» начинают приходить к тем же выводам и понимаю, что им не нравится новый технический регламент «Формулы-1».

Думаю, именно поэтому Максу так нравятся гонки GT3 – потому что это гонки в чистом виде. Хотя я не говорю, что «Формула-1 » ими не является. Но в GT3 ты нажимаешь на педаль газа – и машина ускоряется. Никаких неприятных сюрпризов», – рассказал Хункаделья.

