Нельсон Пике-младший: «Хэмилтон – второй номер «Феррари»

Пике-младший назвал Хэмилтона вторым номером «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший заявил, что сомневается в равном статусе гонщиков в «Феррари» в данный момент, и назвал Льюиса Хэмилтона вторым номером.

«Нет [в «Феррари » нет равенства], Леклер является первым номером «Феррари», а Хэмилтон вторым. Да, у Хэмилтона семь титулов, но сейчас он второй номер, Леклер опережает его в 80 процентах случаев.

Приоритет по обновлениям [если деталь готова в единственном экземпляре] отдают тому гонщику, который находится выше в чемпионате, который находится на более высокой позиции.

И «Феррари» не нужно беспокоиться о распределении первого и второго номера, потому что Леклер уже является лидером, и обычно играет роль первого номера. Именно он лидирует в их соперничестве с прошлого года.

В прошлом году Леклер выиграл у напарника с очевидным преимуществом. В этом году Хэмилтону удалось немного сократить отрыв, однако Льюис выступает в «Ф-1» уже 20 лет, он на закате карьеры, так что это вполне естественно. Леклер же находится на пике карьеры и логично, что он выступает лучше.

Возможно, если бы Хэмилтон перешел в «Феррари» 5-6 лет назад, то история могли бы сложиться иначе. Но сегодня все уже так. Да, Льюис выступает неплохо, но не на одном уровне с Леклером», – рассказал Пике-младший.

