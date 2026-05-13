Фернандо Алонсо: «Не хочу уходить из «Ф-1», пока сын не побывает в паддоке или пока я не посажу его за руль болида»

Алонсо не хочет уходить из «Ф-1» в ближайшие годы.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, как смотрит на перспективы продолжения карьеры.

Алонсо отметил, что не хотел бы заканчивать с «Ф-1» и покидать паддок, пока не сможет привести на Гран-при своего сына – который родился в марте.

«Я пока об этом не задумывался. Я никогда всерьез не обдумывал эту возможность – к тому же мне нужно будет все обсудить с семьей. Сначала обсудить все с любимыми людьми, а потом уже решать, что делать в следующем году.

Но я в любом случае совершенно спокоен. Если в следующем сезоне я продолжу выступать в «Формуле-1», то я уверен, что для «Астон Мартин » все сложится лучше, учитывая что это будет второй год для нашего проекта. Если же нет – я продолжу выступать в других гоночных категориях.

Я открыт для разных вариантов. Но я полагаю, что мы с командой сядем и обсудим окончательное решение не раньше летнего перерыва в чемпионате. Нам также нужно будет проанализировать и оценить улучшения в работе болида в контексте перспектив в следующем сезоне.

Не могу отрицать и то, что думаю о сыне. Рождение ребенка меняет твой взгляд на жизнь. Я хочу, чтобы сын увидел меня на трассе, в гонках. И если я останусь в «Ф-1» еще на один или два года – останутся ли у сына воспоминания об этом, будет ли он понимать, что происходит в паддоке? Но я не хочу уходить из «Ф-1», пока сын не побывает в паддоке или пока я не посажу его за руль своего болида», – рассказал Алонсо.

