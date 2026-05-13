  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Не хочу уходить из «Ф-1», пока сын не побывает в паддоке или пока я не посажу его за руль болида»
9

Фернандо Алонсо: «Не хочу уходить из «Ф-1», пока сын не побывает в паддоке или пока я не посажу его за руль болида»

Алонсо не хочет уходить из «Ф-1» в ближайшие годы.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, как смотрит на перспективы продолжения карьеры.

Алонсо отметил, что не хотел бы заканчивать с «Ф-1» и покидать паддок, пока не сможет привести на Гран-при своего сына – который родился в марте.

«Я пока об этом не задумывался. Я никогда всерьез не обдумывал эту возможность – к тому же мне нужно будет все обсудить с семьей. Сначала обсудить все с любимыми людьми, а потом уже решать, что делать в следующем году.

Но я в любом случае совершенно спокоен. Если в следующем сезоне я продолжу выступать в «Формуле-1», то я уверен, что для «Астон Мартин» все сложится лучше, учитывая что это будет второй год для нашего проекта. Если же нет – я продолжу выступать в других гоночных категориях.

Я открыт для разных вариантов. Но я полагаю, что мы с командой сядем и обсудим окончательное решение не раньше летнего перерыва в чемпионате. Нам также нужно будет проанализировать и оценить улучшения в работе болида в контексте перспектив в следующем сезоне.

Не могу отрицать и то, что думаю о сыне. Рождение ребенка меняет твой взгляд на жизнь. Я хочу, чтобы сын увидел меня на трассе, в гонках. И если я останусь в «Ф-1» еще на один или два года – останутся ли у сына воспоминания об этом, будет ли он понимать, что происходит в паддоке? Но я не хочу уходить из «Ф-1», пока сын не побывает в паддоке или пока я не посажу его за руль своего болида», – рассказал Алонсо.

«Ф-1» хочет вернуть легендарные двигатели V8. Это популизм?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ал с нами еще на 5-6 годин ееее
Ответ Максим Макеев
Ал с нами еще на 5-6 годин ееее
хотелось бы на 6-7 🙏, на подольше
Пока сын не возьмет чемпионский титул в Ф1 :)
Ответ Dilvish-T-D
Пока сын не возьмет чемпионский титул в Ф1 :)
Тогда Алонсо наконец-то станет трёхкратным, но с нюансом😂
Мне кажется, даже если через 10 лет Алонсо попросится в паддок с сыном, найдется сильно больше одной команды, которые его пригласят туда без проблем.
Я так понял он поставил себе цель выступать с сыном в одной команде. Может тогда он и наконец возьмет 3 титул
Хорошие новости подъехали)
Второй Роналду
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
MotoGP. Гран-при Каталонии. Акоста выиграл квалификацию, Морбиделли – 2-й, Алекс Маркес – 3-й
20 минут назад
Франко Морбиделли: «Поставил бы Валентино Росси в пятерку лучших спортсменов в истории»
сегодня, 09:44
Лукас Ауэр: «Ферстаппен был моим соперником в «Ф-3». Теперь мы в одном экипаже. Прекрасная история»
сегодня, 08:41
Оливер Бермэн: «В «Ф-2» было физически легче, чем в «Ф-1». Шея даже не имела значения»
сегодня, 07:46
Журналист Барретто о повышении Ферстаппена в 2016-м: «Квят просто попал под раздачу. Мне было жаль Даниила»
вчера, 19:40
Босс «Формулы E»: «Многие пилоты «Ф-1» посетят уик-энд в Монако, чтобы увидеть болид 4-го поколения»
вчера, 18:55
Победа в Бельгии с 14-го места – лучшая для Ферстаппена в «Ред Булл» по версии Crash.Net, в Бразилии с 17-го – 5-я, на Гран-при Абу-Даби-2021 – 10-я
вчера, 18:14
Роберт Шварцман о поуле к «Инди-500»-2025: «Тяжело наблюдать со стороны в этом году. Надеюсь однажды вернуться»
вчера, 17:42
Президент ФИА о борьбе за «Кадиллак» в «Ф-1»: «Меня атаковали 3,5 года, британская пресса обвиняла во всем подряд. Не ожидал такой агрессии»
вчера, 17:05
Даниэль Риккардо об уважении пилотов «Ф-1» к «Индикару»: «Нет отношения в духе: «Мы круче, чем вы». Никогда с таким не сталкивался»
вчера, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Рекомендуем