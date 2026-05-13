Йерун Блекемолен о шансах Ферстаппена выиграть «24 часа Нюрбургринга»: «Одна ошибка – и все кончено»

Блекемолен оценил шансы Ферстаппена выиграть на «Нордшляйфе».

Нидерландский гонщик Йерун Блекемолен, побеждавший в гонке «24 часа Ле-Мана» в классе LMP2, поделился мнением о шансах Макса Ферстаппена с первой попытки выиграть заезд на «Нордшляйфе».

Блекемолен отметил, что Ферстаппену и его напарникам по экипажу придется атаковать на пределе, но при этом не допускать ошибок.

«Да, одна небольшая ошибка – с твоей стороны, или со стороны напарника, – и все кончено. Здесь нет никаких машин безопасности [собирающих пелотон вместе], так что если по какой-то причине вы потеряете минуту или две – борьба за победу закончена.

Нужно ли вы этом случае осторожничать? Ну, нет. Скорее наоборот – в классе GT 3 участвуют 30 машин, и 5-6 из них точно пройдут гонку без серьезных проблем. Если вы будете осторожничать, меньше рисковать, то окажетесь слишком медленными и не сможете выиграть. Так что нужно атаковать на сто процентов и рисковать, даже в трафике», – рассказал Блекемолен.

«Ф-1» хочет вернуть легендарные двигатели V8. Это популизм?