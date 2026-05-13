Ферстаппен пропустит парад пилотов перед гонкой «24 часа Нюрбургринга» из соображений безопасности (RN365)

Ферстаппен пропустит парад пилотов перед гонкой на «Нордшляйфе».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не будет принимать участие в параде пилотов, который пройдет перед началом гоночного уик-энда в рамках гонки «24 часа Нюрбургринга».

Сам уик-энд на трассе начнется в четверг, однако в среду по улицам Аденау пройдет традиционный парад пилотов – участников гонки.

Участие в параде не является обязательным – в нем будут представлены только 50 экипажей из 161, заявленного на гонку.

Тем не менее, по информации RacingNews365, Ферстаппену, который будет участвовать в заезде в составе собственной команды в экипаже с Жулем Гуноном, Даниэлем Хункадельей и Лукасом Ауэром, посоветовали пропустить парад из соображений безопасности по причине повышенного интереса к нему со стороны болельщиков.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Забыли добавить, что впервые в истории 24 Нюрбургринга были распроданы все билеты.
Нормально так шума поднял он с этой гонкой. Даже те кто не любит его по-моему будут смотреть этот заезд
А где смотреть-то? Где-то разве будут показывать?
Прямо на ютубе трансляция должна быть
