2

Журналистка Серазоли: «Сайнс будет следить за кокпитом в «Макларене»

Серазоли предположила интерес Сайнса к «Макларену».

Бразильская журналистка «Формулы-1» Джулианн Серазоли прокомментировала слухи о переходе Оскара Пиастри из «Макларена» в «Ред Булл» – по ее мнению, это может стать шансом на возвращение для пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса.

«Есть еще один человек, который внимательно следит за всей этой неразберихой, и это Карлос Сайнс. Он осознал, что сделал довольно плохой выбор, и попытается вернуться в одну из топ-команд, так?

Он будет следить за кокпитом в «Макларене», потому что у него хорошие отношения с командой, его очень уважают, он здорово выступал там и, вероятно, ему не стоило уходить. Не знаю, что не так с испанцами. С испанцами и их карьерными решениями.

Куда бы он ни переходил, сначала ситуация становилась чуть хуже, а потом улучшалась. К нему это не имеет никакого отношения, ведь он очень хороший пилот. Есть и такой фактор», – заявила Серазоли на канале UOL Esporte.

Пиастри – главная цель «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена (Autosport)

Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
logoОскар Пиастри
возможные переходы
logoУильямс
logoРед Булл
logoМакларен
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жду воссоединения крутейшего дуэта КарЛандо!! 🙏🧡
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
MotoGP. Гран-при Каталонии. Акоста выиграл квалификацию, Морбиделли – 2-й, Алекс Маркес – 3-й
34 минуты назад
Франко Морбиделли: «Поставил бы Валентино Росси в пятерку лучших спортсменов в истории»
сегодня, 09:44
Лукас Ауэр: «Ферстаппен был моим соперником в «Ф-3». Теперь мы в одном экипаже. Прекрасная история»
сегодня, 08:41
Оливер Бермэн: «В «Ф-2» было физически легче, чем в «Ф-1». Шея даже не имела значения»
сегодня, 07:46
Журналист Барретто о повышении Ферстаппена в 2016-м: «Квят просто попал под раздачу. Мне было жаль Даниила»
вчера, 19:40
Босс «Формулы E»: «Многие пилоты «Ф-1» посетят уик-энд в Монако, чтобы увидеть болид 4-го поколения»
вчера, 18:55
Победа в Бельгии с 14-го места – лучшая для Ферстаппена в «Ред Булл» по версии Crash.Net, в Бразилии с 17-го – 5-я, на Гран-при Абу-Даби-2021 – 10-я
вчера, 18:14
Роберт Шварцман о поуле к «Инди-500»-2025: «Тяжело наблюдать со стороны в этом году. Надеюсь однажды вернуться»
вчера, 17:42
Президент ФИА о борьбе за «Кадиллак» в «Ф-1»: «Меня атаковали 3,5 года, британская пресса обвиняла во всем подряд. Не ожидал такой агрессии»
вчера, 17:05
Даниэль Риккардо об уважении пилотов «Ф-1» к «Индикару»: «Нет отношения в духе: «Мы круче, чем вы». Никогда с таким не сталкивался»
вчера, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Рекомендуем