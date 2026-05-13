Журналистка Серазоли: «Сайнс будет следить за кокпитом в «Макларене»

Серазоли предположила интерес Сайнса к «Макларену».

Бразильская журналистка «Формулы-1» Джулианн Серазоли прокомментировала слухи о переходе Оскара Пиастри из «Макларена » в «Ред Булл» – по ее мнению, это может стать шансом на возвращение для пилота «Уильямса » Карлоса Сайнса .

«Есть еще один человек, который внимательно следит за всей этой неразберихой, и это Карлос Сайнс. Он осознал, что сделал довольно плохой выбор, и попытается вернуться в одну из топ-команд, так?

Он будет следить за кокпитом в «Макларене», потому что у него хорошие отношения с командой, его очень уважают, он здорово выступал там и, вероятно, ему не стоило уходить. Не знаю, что не так с испанцами. С испанцами и их карьерными решениями.

Куда бы он ни переходил, сначала ситуация становилась чуть хуже, а потом улучшалась. К нему это не имеет никакого отношения, ведь он очень хороший пилот. Есть и такой фактор», – заявила Серазоли на канале UOL Esporte.

Пиастри – главная цель «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена (Autosport)

Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»